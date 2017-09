Johnson desafía a May con un acuerdo sobre el 'Brexit' sin una transición posterior El ministro británico de Asuntos Exteriores, en Downing Street. :: afp Frente a los dos años que barajan otros ministros, el titular de Exteriores plantea una salida inmediata tras cerrar la negociación la UE I. GURRUCHAGA LONDRES. Domingo, 17 septiembre 2017, 01:01

El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, publicó ayer un artículo de dos páginas en el 'The Daily Telegraph' en el que propone un futuro Reino Unido fuera del mercado común y de la unión aduanera, que competirá con la Unión Europea mediante menores impuestos y regulaciones y que no contempla un período de transición tras el acuerdo del 'brexit'.

Johnson tuvo un papel destacado en la campaña por la marcha de la UE en el referéndum de 2016, pero no participa en las negociaciones. Su posición es tan marginal en el Gabinete que los rumores sobre una remodelación tras la conferencia conservadora de la primera semana de octubre le apuntaban como uno de los ministros que puede perder su cartera.

El artículo de Johnson en 'The Daily Telegraph' recrea el optimismo por el 'brexit' en el momento en el que los miembros principales del Gabinete, el ministro del 'brexit', David Davis, y el de Hacienda, Philip Hammond, emiten opiniones o signos de que quieren un acuerdo con una transición de al menos dos años, en los que la relación con Bruselas, en palabras de Hammond, «se parezca mucho a la actual».

En ese contexto y días antes de que Theresa May pronuncie, el viernes, en Florencia, su esperado discurso sobre la negociación europea, Johnson apoya vigorosamente sus palabras en enero, cuando la primera ministra expresó una visión dura del 'brexit'. Johnson establece el baremo por el que May será juzgada y se presenta como el abanderado de la marcha nítida. Más que sus argumentos -el ministro llega a decir que «la adhesiones a ideales transnacionales» de los jóvenes que pintan sus rostros con los colores de la bandera de la UE es una razón del voto por el 'brexit' porque diluye «los lazos que nos unen a nosotros»-, lo importante es el momento y la intención. Boris Johnson quiere ser líder del partido tras acorralar a May.

La primera ministra tiene ahora que definir su posición sabiendo que la tensión entre pragmáticos y radicales en el partido tiene ya un candidato a liderar esta última corriente. Y que podría dimitir si May no satisface en Florencia el anhelo de un 'brexit' limpio. Johnson ha abierto la carrera para sustituir a una líder desacreditada tras la debacle en las elecciones generales del pasado junio.