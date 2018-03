«Los italianos son listos, al final votarán a favor de la estabilidad» Antonio Tajani se muestra confiado sobre el futuro del país. :: reuters El político de Forza Italia se resiste a desvelar si será el próximo primer ministro, como dice Silvio Berlusconi, si gana el centro derecha Antonio Tajani Presidente del Parlamento Europeo DARÍO MENOR ROMA. Viernes, 2 marzo 2018, 00:10

«Me he comprometido a que durante la campaña electoral no voy a hablar de temas italianos. Hablo de las cosas que hago como presidente del Parlamento Europeo (PE). No soy candidato y no creo que sea justo instrumentalizar las instituciones durante la campaña. Es una cuestión de respeto». Antonio Tajani acaba de terminar su charla sobre Europa, Italia y la política mundial en la Link Campus University de Roma y se agarra a su cargo como presidente del PE para evitar contestar a las preguntas sobre si será el próximo primer ministro italiano en caso de que la coalición de centro derecha gane las elecciones legislativas del domingo. El líder de Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, ha dicho varias veces que su hombre para la jefatura de Gobierno es Tajani, ya que él está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta noviembre de 2019 al haber sido condenado por un delito de evasión fiscal.

«Hablo a menudo con Berlusconi, pero no me estoy ocupando de la campaña», insiste este romano de 64 años y militante de FI que llegó a la presidencia de la Eurocámara en enero del año pasado. «Cuando tenga que decir algo, lo comunicaré», zanja la conversación con los periodistas italianos. Accede en cambio a responder en perfecto castellano a unas preguntas de este diario para lanzar un mensaje invitando a los europeos a no caer en el alarmismo con los comicios de su país.

Los sondeos vaticinan una victoria de la coalición de centro derecha liderada por FI, aunque sin alcanzar los escaños suficientes para formar Gobierno. Se prevé además que el Movimiento 5 Estrellas (M5E) repita como partido en solitario más votado. «Los italianos van a votar a favor de la estabilidad», asegura Tajani, mostrándose dispuesto a reformar los tratados europeos, como pide el líder de la Liga, Matteo Salvini, principal aliado de FI.

LA CLAVE«Los tratados europeos no son una religión y se pueden cambiar si se cree que no marchan bien»

-¿Deben estar tranquilos el resto de países de la Unión Europea con las elecciones en Italia?

-Creo que sí, es importante trabajar a favor de la estabilidad. Los italianos son listos y al final van a votar a favor de la estabilidad. Es un país muy importante de Europa y con el que se va a poder seguir trabajando bien.

-¿Tiene miedo de que llegue al Gobierno un partido como el M5E, que plantea una revisión de la posición de Italia en la UE?

-La preocupación es la inestabilidad y el populismo. Estamos muy preocupados y en contra del populismo, pero se trata de una cuestión que afecta no solo a Italia, sino a toda Europa. Es algo que se da en todos los países de la Unión.

-Matteo Salvini, candidato de la Liga, amenaza con romper los Tratados de la Unión Europea si no se cambian. ¿Le preocupa esa actitud en una formación aliada de su partido?

-Cambiar los Tratados europeos no es ninguna revolución. A todos les gusta cambiar los tratados europeos, todos hablan de ello. También lo hacen los alemanes. Es importante no dejar Europa, no salir del euro y trabajar por una Europa más política. Y dentro de ese marco se pueden cambiar los Tratados europeos. No son una religión. Son un instrumento para hacer las cosas bien. Si ahora se considera que no marchan bien, se pueden cambiar.

-Luigi di Maio, candidato del M5E, dice que hay que bloquear los fondos europeos a los países de Europa oriental que no aceptan el reparto de inmigrantes según las cuotas acordadas. ¿Comparte esta postura?

-Me parece correcto porque la solidaridad en Europa no es una regla solo para países como Italia, España, Francia o Alemania, que ayudaron mucho a las naciones de Europa del Este cuando dejaron el comunismo. Ahora nosotros pedimos ayuda en favor de la relocalización de los refugiados y si no lo hacen, no podemos pagar. No se puede utilizar Europa para coger dinero y después no ser solidario con los otros, cuando es lo que te toca. Si te gusta Europa, si utilizas las reglas europeas, esas reglas son buenas también cuando tienes que hacer cosas a favor de los otros países miembros de la Unión.

-¿Le inquieta la situación que vive Cataluña?

-Yo creo que Cataluña es una parte de España muy importante y creo que la autonomía de Cataluña es importante, como también lo es el diálogo. Pero Cataluña es España.