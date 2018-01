Un periodista habituado a las controversias Sábado, 6 enero 2018, 00:07

El periodista estadounidense Michael Wolff, de 64 años, ya está habituado a las controversias, pero su libro 'Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump' ha superado todas las expectativas. Instalado hace ya muchos años en Nueva York, Wolff ha ganado varios prestigiosos premios nacionales por su labor periodística. Su libro más conocido, 'The man who owns the news', de 2008, está dedicado al magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch. En 2004 Wolff fue descrito como «en parte un editorialista, en parte un psicoterapeuta, en parte un antropólogo social». La periodista británica Bella Mackie apuntó en Twitter que el último libro de Wolff es «muy divertido», pero alertó: «Si usted conoce bien a Wolff lo disfrutará, pero no lo tomará como si fuese dinero en efectivo».