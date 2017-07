Donald Trump Jr. afirmó por e-mail que le «encantaría» recibir datos comprometedores sobre Clinton 01:15 Al hijo mayor del presidente de EE UU le prepararon una reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya AGENCIAS Washington Martes, 11 julio 2017, 20:46

Donald Trump Jr., hijo mayor del actual presidente de EE UU, afirmó en un correo electrónico que le "encantaría" recibir datos comprometedores sobre la excandidata presidencial Hillary Clinton. Así lo ha admitido este martes él mismo, tras difundir en su cuenta de Twitter un extracto de varios mensajes que tuvo con un publicista para lograr esa sensible información de parte de una abogada rusa.

"Con el objetivo de ser totalmente transparente, voy a publicar toda la cadena de e-mails con [el publicista] Rob Goldstone sobre la reunion del 9 de junio de 2016", ha publicado el hijo del mandatario en Twitter, junto a cuatro páginas de mensajes. "Para ponerlo en contexto, esto tuvo lugar antes de que la actual fiebre rusa estuviese en voga", ha apostillado.

La cadena, que lleva por título "Rusia-Clinton, privado y confidencial", se inicia con un mensaje de Goldstone en el que explica que el cantante ruso Emin Agaralov le ha ofrecido algo "muy interesante". En este sentido, explica que el padre de este artista, el empresario Aras Agaralov, se reunió con representante s de la Fiscalía rusa y le ofrece: "Documentos e información oficiales que incriminarían a Hillary y a sus acuerdos con Rusia y que serían muy útil para tu padre".

"Obviamente es información sensible y de muy alto nuivel, pero es parte de Rusia y del apoyo de su Gobierno al señor Trump", añade Goldstone, que prefiere contactar primero con el primogénito del entonces candidato republicano al tratarse de información "ultrasensible".

Trump Jr. no cierra la reunión de forma inmediata, pero sí que deja claro su disposición a recibir esta infromación. "Si es lo que dices, me encanta, especialmente a finales de este verano", escribe, en alusión aparentemente a una época más cercana a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en noviembre.

Goldstone, Kushner y Manafort

El hijo mayor del presidente ha salido así al paso de la polémica generada por The New York Times, que este pasado lunes había afirmado que él sabía que tal información sobre Clinton procedía del Kremlin. De acuerdo con el diario, y citando tres fuentes anónimas, el Goldstone preparó una reunión el 9 de junio de 2016 en la neoyorquina Torre Trump; el publicista envió un correo antes de esa fecha a Trump Jr., avisando de que la información provenía de Moscú.

Goldstone, además, aclaraba en ese correo electrónico que la información formaba parte de los intentos del Kremlin para ayudar al entonces candidato Donald Trump a llegar a la Casa Blanca. Conocedor de la fuente, Trump Jr. recibió a la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, de quien supuestamente pretendía obtener información comprometedora para dañar a la entonces candidata Hillary Clinton.

Con ello, The New York Times reveló por primera vez la existencia de dicha reunión, en la que también participaron el asesor y yerno del presidente, Jared Kushner, y su entonces director de campaña, Paul Manafort. Ambos están desde hace tiempo en la mira de las investigaciones sobre la trama rusa por sus contactos con funcionarios del Kremlin. Un portavoz del equipo de abogados de Trump dijo que el presidente no tenía constancia de esa reunión.

El Kremlin, por su parte, afirmó este lunes a través del portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, que no conoce a Veselnitskaya y que no puede "estar al tanto de las reuniones que celebran todos los abogados rusos dentro y fuera del país". Un fiscal especial, el exdirector del FBI Robert Mueller, y varios comités del Congreso de EE UU están a cargo de investigar la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre y los posibles contactos entre la campaña de Trump y el Kremlin.