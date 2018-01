Desmantelada la comisión investigadora del fraude electoral Viernes, 5 enero 2018, 00:27

Entre las alucinaciones que acompañaron la llegada de Donald Trump al poder está la de haber perdido el voto popular porque se permitió votar a millones de inmigrantes ilegales. La acusación no tenía fundamento, pero como ya era presidente se le pidió que conminase a su Gobierno a demostrarlo. No ha podido y el miércoles desmanteló la comisión que formó para investigar ese presunto fraude. No por eso admite su derrota, sino que acusa a los Estados de haberla boicoteado al no querer proporcionar la información que le pedían.