El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en su cuenta de Twitter que hoy anunciará su posición respecto al acuerdo de París sobre el clima, a las 19.00 horas GMT.

"Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo de París el jueves a las 3:00 P.M (local). En el Rosedal de la Casa Blanca. DEVOLVAMOS LA GRANDEZA A ESTADOS UNIDOS", ha escrito el mandatario en la red social, repitiendo una consigna de su campaña. Poco antes, mientras varios medios estadounidenses anuncian que su intención es retirarse del acuerdo, Trump ha jugado al misterio y ha señalado, al ser bombardeado por preguntas sobre este tema en el Salón Oval de la Casa Blanca, que "lo sabrán muy pronto". "Estoy escuchando a un montón de gente, de ambas posiciones", ha agregado.

Firmado a finales de 2015 en la capital francesa por más de 190 países bajo los auspicios de la ONU, este acuerdo tiene por objetivo limitar el ascenso de la temperatura mundial reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Una retirada estadounidense sería una verdadera deflagración, 18 meses después de lograrse este acuerdo histórico del que Pekín y Washington, bajo la presidencia de Barack Obama, fueron los arquitectos centrales. En la cumbre del G7, que acaba de concluir en Sicilia, todos los participantes, a excepción del inquilino de la Casa Blanca, han reafirmado su compromiso con este acuerdo.

La ministra canadiense de Medio Ambiente, Catherine McKenna, ha pedido al gobierno estadounidense que no abandone el acuerdo de París. "Estaremos en la mesa desempeñando nuestro papel porque creemos que es lo que hay que hacer y tiene sentido desde el punto de vista económico", ha dicho McKenna haciendo alusión a una "gran oportunidad económica" en el desarrollo y el despliegue de las "tecnologías limpias".

Señales contradictorias

Durante su campaña electoral, Trump, que insistió en querer poner fin a la "guerra contra el carbón", prometió "anular" este acuerdo. Pero tras su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero emitió señales contradictorias, reflejo de las corrientes contrarias que atraviesa su gobierno sobre la cuestión del clima y sobre el papel de Estados Unidos en el mundo.

El director de la agencia estadounidense de protección del ambiente (EPA), Scott Pruitt, se pronunció abiertamente a favor de una salida del acuerdo, considerando que era "malo" para Estados Unidos. Pero el mundo de los negocios se pronunció, en su gran mayoría, a favor de un mantenimiento en el acuerdo de París y una docena de grandes grupos como la petrolera ExxonMobil, el gigante agroquímico DuPont, Google, Intel o Microsoft, presionaron a Trump para que no deje de lado el acuerdo.

Contrariamente a lo que indicaba el protocolo de Kioto (1997), el acuerdo concluido en París no fija objetivos obligatorios por país, sino que los compromisos nacionales son de carácter voluntario. El objetivo de Estados Unidos, fijado por Obama, es reducir entre 26% y 28% sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2025 con respecto a los niveles de 2005. Trump ha denunciado en repetidas ocasiones estos objetivos considerándolos demasiado elevados. "Sabemos que los niveles a los que la administración precedente se comprometió serían muy incapacitantes para el crecimiento económico estadounidense", indicó Gary Cohn, consejero económico de Trump.

Según un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) de esta semana, el número de personas empleadas en este sector ha pasado de 7 millones en 2012 a 9,8 millones en 2016, cifra que de aquí a 2030 podría alcanzar los 24 millones, "compensando (así) las pérdidas de empleos en el sector de los combustibles fósiles". Más allá de la cuestión económica, se encuentra la posición de Trump sobre el cambio climático, objeto de un vasto consenso científico.

Interrogado el martes sobre este tema, el portavoz de la presidencia estadounidense, Sean Spicer, se mostró muy evasivo. ¿El presidente cree en el impacto de las actividades humanas en el cambio climático, tema que es objeto de un amplio consenso científico? "No puedo decirlo, no le he preguntado", respondió Spicer.