«Covfefe»: el tuit de Trump que desata burlas en la red

Un mensaje en Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escrito pasada la medianoche, con una palabra inexistente y aparentemente incompleto, ha desatado este miércoles numerosas burlas en la red.

"Pese a la constante 'covfefe' negativa de la prensa", tuiteó a las 00.06 Trump, quien presumiblemente quiso escribir "coverage" (cobertura), en lugar de la palabra inexistente "covfefe".

Este mensaje incoherente publicado a una hora poco habitual para Trump, que suele usar Twitter por las mañanas como principal medio de difusión, provocó numerosas burlas en la red, y no ha sido hasta esta mañana cuando el presidente lo ha borrado, y ha tuiteado "¿Quién puede averiguar el verdadero significado de "covfefe"? ¡Disfrutad!".

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!

Unos 60.000 retuits, 73.000 me gusta y 25.000 respuestas era el impacto del primer mensaje apenas dos horas después de su publicación, mientras que la etiqueta #covfefe se convirtió en la primera tendencia en Twitter en Estados Unidos.

"Ha pasado una hora desde que el presidente ha tuiteado esto. Es el deber de la prensa #covfefe con coraje esta nueva era histórica", escribió irónicamente el medio Fusion, que a su vez lanzó una encuesta para determinar la pronunciación de esta extraña palabra. Con más de 12.000 votos recibidos, "cov-FEE-fee" y "cov-FEH-fay" lideraban con un 37% cada opción el sondeo, mientras que tan solo un 26% de usuarios optaba por "COV-fee".

"#Covfefe es el nombre en clave del presidente Steve Bannon en el FBI", tuiteaba un usuario, mientras que otro respondía: "Lo digo en serio. A partir de ahora SOLO deberíamos referirnos a él como 'presidente Covfefe'".

Más allá de la mofa por la palabra, otros se preguntaban por qué el mensaje seguía en línea tras hora y media de su publicación. "¿Cuánto tiempo hasta que alguien de su equipo tenga las pelotas de tocar la puerta de su habitación?", indagaba un usuario.

Trump ha hecho de Twitter su principal medio de difusión tanto con la prensa como con los ciudadanos, pero su uso poco ortodoxo para un mandatario estadounidense está envuelto de permanente polémica. Sin ir más lejos, este martes el presidente arremetió contra Alemania después de su viaje a Bruselas e Italia, en el que han quedado patentes sus diferencias con los socios europeos.

"Tenemos un déficit comercial ENORME con Alemania, además de que ellos pagan MUCHO MENOS de lo que deberían en OTAN y militar. Muy malo para EEUU. Esto va a cambiar", aseguró Trump en su tuit.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change