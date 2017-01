Ningún misil norcoreano alcanzará Estados Unidos, asegura Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes en Twitter que ningún misil norcoreano alcanzará el territorio de su país, tras las declaraciones de Kim Jong-un sobre su futuro misil balístico intercontinental. "Corea del Norte acaba de asegurar que se encuentra en las fases finales del desarrollo de un arma nuclear capaz de alcanzar zonas de Estados Unidos. ¡Eso no ocurrirá!", escribió Trump en uno de sus ya tradicionales tuits nocturnos.

El mensaje llega un día después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmara que Pyongyang está en las "últimas fases antes de probar un misil balístico intercontinental". Kim aseguró en un mensaje de Año Nuevo el domingo que Corea del Norte es ahora una "potencia militar del este que no puede ser alcanzada, ni siquiera, por el enemigo más potente".

El país asiático llevó a cabo dos pruebas nucleares y numerosos lanzamientos de misiles en 2016, en su afán por desarrollar un sistema de armas atómicas capaz de golpear el territorio continental de Estados Unidos con una cabeza nuclear. Los analistas están divididos respecto a la capacidad real de Corea del Norte para dotarse de una arma atómica, pero todos coinciden en que Pyongyang ha realizado enormes avances en este sentido desde que Kim Jong-un sucedió a su padre, Kim Jong-il, fallecido en diciembre de 2011.

Aunque Washington ha prometido en repetidas ocasiones que nunca aceptará a Corea del Norte como una potencia nuclear, Trump nunca ha especificado su política respecto al país asiático.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!