Corea del Norte vuela su centro de pruebas nucleares Periodistas surcoreanos invitados por el Norte para asistir a la destrucción de su centro nuclear. :: efe A pesar de la tensión de los últimos días, Kim Jong-un cumple su promesa y ofrece un nuevo gesto de su voluntad de paz ZIGOR ALDAMA Viernes, 25 mayo 2018, 00:07

shanghái. Aunque los tambores de guerra no han parado de sonar estos días y la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un ya se encontraba en peligro, ayer el dictador norcoreano decidió cumplir con su promesa y llevó a cabo la demolición del centro de pruebas nucleares de Punggye-ri, en el norte del país, horas antes de que EE UU descartara una reunión entre ambos mandatarios. Un pequeño grupo de 25 periodistas extranjeros fue el encargado de confirmar la inutilización de las instalaciones. «Corea del Norte parece haber destruido al menos tres túneles nucleares, torres de observación, una fundición, y los edificios residenciales de Punggye-ri», informó la cadena estadounidense CNN, una de las acreditadas.

«Un equipo de la CNN presenció explosiones en los túneles 2, 3 y 4 desde puntos de observación situados a 500 metros», añadió en su página web. «Hemos pasado diez horas sobre el terreno. Nos han llevado a tres de los cuatro túneles y los han abierto para que los veamos, aunque no se nos ha permitido entrar. Hasta donde podíamos ver, estaban llenos de explosivos», contó su enviado especial, Will Ripley. Los explosivos tenían el tamaño de pelotas de fútbol y se podían ver hasta una distancia de unos 35 metros.

Las explosiones se produjeron desde las 11 de la mañana hasta las 16:17 horas. «Han hecho una cuenta atrás y luego se ha producido una gran deflagración. Sentimos el polvo y el calor, el ruido fue ensordecedor, y una torre de observación quedó hecha añicos», relató Tom Chesire, de la cadena británica Sky News. Tras la deflagración, los periodistas pudieron volver a acercarse a los túneles utilizados para introducir las bombas atómicas bajo tierra, y comprobaron que habían quedado derruidos.

LA CLAVEUn pequeños grupo de 25 periodistas extranjeros se encargó de confirmar la inutilización del complejo

«También nos han mostrado dos túneles que nunca habían sido utilizados y que estaban preparados para llevar a cabo una potente prueba nuclear en cualquier momento», añadió Ripley. La agencia oficial china Xinhua, que también envió a varios periodistas, ratificó este relato. Eso sí, ninguno pudo medir la radiación del lugar porque sus contadores Geiger fueron confiscados. «Según los norcoreanos, esto es una clara evidencia de su compromiso con la transparencia y la desnuclearización antes de la cumbre de Singapur», sentenció el enviado especial americano. Aún no se había producido el anuncio de Trump en el que comunicaba la cancelación unilateral del encuentro. La esperada cita entre los dos líderes y archienemigos, para la que Estados Unidos incluso había acuñado monedas conmemorativas, debía celebrarse el próximo día 12 en la ciudad-estado del sudeste asiático.

«Este es un paso muy simbólico y diplomático. Pero por sí solo no cambia nada relacionado con la capacidad nuclear norcoreana», advirtió Frank Pabian, experto en proliferación nuclear del Laboratorio Nacional de Los Alamos, en declaraciones al diario 'The Washington Post'. El padre de Kim Jong-un, Kim Jong-il, ya desarrolló una demolición similar hace una década y eso no impidió que el país continuase desarrollando su programa nuclear militar.

De hecho, las últimas pruebas atómicas llevadas a cabo -cuatro de seis bajo la batuta del tercer dictador de la saga Kim- han confirmado que el país comunista es capaz de fabricar una bomba de hasta 160 kilotones, la detonada en septiembre del año pasado. Es más, el programa nuclear se ha desarrollado de forma paralela al de los misiles intercontinentales, que ya pueden alcanzar territorio continental estadounidense.