Biarritz acogerá la próxima cumbre

La localidad vascofrancesa de Biarritz ha sido la elegida por el Gobierno galo y los responsables de la organización del G-7 para acoger la cumbre el próximo año. Fue el propio presidente Emmanuel Macron quien aclaró el misterio durante su discurso de clausura de la reunión en Canadá de los países más ricos del mundo. Según explicó, su intención a lo largo del proceso de búsqueda fue siempre la de poner en valor y «honrar» a una «ciudad de provincias»; un mensaje de calado frente a la todopoderosa París.

Y aún fue más lejos al reconocer que Biarritz es para él una ciudad «querida» y «muy importante». No es ningún secreto que el vigesimoquinto presidente de la República Francesa es un absoluto enamorado de la costa vasco-francesa en general y de Biarritz en particular, ciudad en la que ha veraneado en varias ocasiones. «La región nos permitirá recibir de la mejor manera posible el próximo G-7», aseguró Macron. La cumbre, que aún no tiene fecha oficial, se celebrará al final del verano.

'Perla del Atlántico'

La llamada 'perla del Atlántico' por nuestros vecinos recibió con notable entusiasmo el anuncio. Francia presidirá en 2019 el G-7, con lo que le correspondía acoger la cita, pero eran varias las localidades que optaban a un 'premio' que, a todas luces, puede suponer todo un empujón turístico.

El presidente francés hizo de embajador de la ciudad vascofrancesa desde el mismo momento del anuncio, al asegurar que Biarritz tiene elementos suficientes para celebrar el G-7 tanto desde el punto de vista turístico como desde el ámbito de la infraestructura hotelera. El alcalde la ciudad, el centrista Michel Veunac, salió raudo al paso del anuncio para reconocer que la nominación es «un orgullo» para la villa. Desveló que el propio Macron le confirmó el pasado 28 de febrero, en un desayuno con alcaldes en París, que la suya era la localidad elegida. «Al terminar de comer, él me susurró: Haré el G-7 en tu casa en 2019».

«Los primeros contactos comenzaron hace ya casi un año», relató Michel Veunac a varios medios franceses, detallando también que a lo largo de todo ese tiempo numerosos y discretos enviados del Elíseo y de otros organismos galos e internacionales visitaron la ciudad para comprobar 'in situ' su oferta hotelera, de comunicaciones e infraestructuras y su preparación y capacidad de reacción desde el punto de vista de la necesaria seguridad.