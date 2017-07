Maduro vota el primero en la elección de la Constituyente venezolana 01:50 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), en un acto de gobierno. / EFE Los opositores identifican esta Asamblea como un jaque a la democracia en Venezuela COLPISA / AFP Domingo, 30 julio 2017, 13:40

Con el voto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el principal impulsor de un cambio de constitución en el país, se inició este domingo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano que tendrá poderes ilimitados para reformar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico.

El sufragio del mandatario fue transmitido a través del canal estatal VTV bajo el eslogan 'Primer voto por la paz', y se produjo pocos minutos después de las 06.00 hora local (10.00 GMT), cuando estaba previsto que comenzaran a abrir los centros de votación en todo el territorio nacional.

"Quise ser el primer voto por la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela (...) Hoy es un día histórico", dijo Maduro tras votar ante algunos de los acompañantes internacionales que fueron invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar el proceso.

Maduro logró salirse con la suya debido a que sus seguidores eligen una Constituyente sin oposición, pese a las violentas protestas que dejan más de 100 muertos y pese al fuerte rechazo internacional. Bajo alta tensión, los centros electorales abrieron para elegir a 545 asambleístas que formarán un suprapoder que regirá al país por tiempo indefinido.

"Estamos a las puertas de una gran victoria electoral. No pudieron detener la Constituyente, es ya una realidad política en el país", aseguró Maduro el pasado sábado en un acto de campaña. Su triunfalismo no es para menos, pues llevó a puerto su polémico proyecto; un as bajo la manga que sacó en medio de la ola de protestas que exigen, desde hace cuatro meses, su salida del poder.

Muertes por balas y perdigones, linchamientos, saqueos, edificios y camiones quemados, ciudades semiparalizadas bajo la lluvia de bombas lacrimógenas, piedras y cócteles molotov, agravaron la crisis de un país polarizado y al borde del colapso económico.

Tras no lograr detenerla con marchas, huelgas y bloqueos, la oposición llamó a una masiva concentración este domingo en Caracas y a poner barricadas en vías de todo el país, pese a que el gobierno amenazó con encarcelar a quienes boicoteen la votación.

"Quedará constancia de que ese fraude constituyente y electoral es el más grave error histórico que pudo cometer Maduro", aseguró el diputado Freddy Guevara, a nombre de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La MUD se desmarcó de la Constituyente, alegando que no había sido convocada en un referendo previo y que su sistema comicial había sido diseñado para que el Gobierno la controlase y redactase una Carta Magna que instaurase una dictadura comunista.

"No fue convocada para resolver los problemas del país sino el de una revolución: No puede ganar elecciones", aseguró Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis. Maduro y su Constituyente cuentan con apoyo de los poderes judicial, electoral y militar. Pero más de un 80% rechaza su gestión y un 72% su proyecto, según Datanálisis.

El presidente sostiene que la Constituyente es necesaria para frenar la violencia y salvar la economía de un país que, pese a su riqueza petrolera, sufre una severa escasez de alimentos y medicinas.

Aunque dice querer la paz, varias figuras claves que estarán en la Constituyente, como el poderoso Diosdado Cabello, han amenazado que servirá para enviar a varios a la cárcel y desmantelar al Parlamento de mayoría opositora y a la Fiscalía.

Veterana chavista, la fiscal general, Luisa Ortega, denunció una ruptura del orden constitucional y llamó a rechazar la Constituyente, provocando una deserción en el chavismo.

A medida que Maduro avanzó con su proyecto, fue poniendo a su país en colisión con Estados Unidos, comprador de 800.000 barriles de los 1,9 millones que produce, y con gobiernos de Latinoamérica y Europa.

Washington impuso sanciones a 13 funcionarios y militares cercanos a Maduro, entre ellos a la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, acusados de quebrar la democracia, violación de derechos humanos o corrupción.

Colombia y Panamá anunciaron que desconocerán la Constituyente, y Estados Unidos amenazó con más sanciones si se concretaba. "La dictadura se está autoaislando", aseguró Guevara. El presidente socialista acusa a la oposición de intentar un golpe de Estado con apoyo de Washington y "gobierno lacayos".

La elección generó temores a un mayor caos y violencia. Muchos se abastecieron de alimentos y salieron del país, Estados Unidos, Canadá y México pidieron a sus ciudadanos no viajar a Venezuela y varias aerolíneas importantes suspendieron vuelos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dice que todo está listo y que los militares garantizarán la jornada. Argumentando "amenazas de la oposición", permitirá a los electores sufragar en cualquier centro de su municipio.

Según el analista Benigno Alarcón, el gobierno busca evitar una alta abstención que deslegitime la Constituyente, tras los 7,6 millones de votos que la MUD asegura que logró en el plebiscito simbólico que hizo hace dos semanas contra esa iniciativa.

Debido al método de elección, que combina sufragio por territorios y sectores sociales, 62% de los 19,8 millones de electores podrá votar dos veces. Y todo ello dificulta el cálculo de participación, según el experto electoral Eugenio Martínez. A esta altura no se sabe si lo que anunciará el CNE serán votos o votantes.