Una turista española muere por disparos de la policía en una favela de Río

Río de Janeiro. La turista española María Esperanza Ruiz Jiménez, de 67 años, falleció ayer de un disparo en el cuello cuando el vehículo en que viajaba fue tiroteado por la policía en la favela de la Rocinha, considerada la más grande y una de las más peligrosas de Río de Janeiro. La víctima, una conocida empresaria que estaba de vacaciones en Río acompañada de su hermano y su cuñada, era natural del Puerto de Santa María. Las circunstancias de su muerte aún están bajo investigación, aunque la Policía Militar sostiene que el vehículo en el que viajaba no respetó un control, mientras que el conductor asegura que no recibió ninguna orden de parar ni es consciente de haberse saltado una barrera policial. El suceso se produjo en las proximidades del Largo do Boiadeiro, una bulliciosa zona comercial de la parte baja de la Rocinha, donde desde hace mes y medio se libra una guerra abierta entre bandas rivales de narcotraficantes que las autoridades intentaron frenar con la presencia del Ejército.

Según la Policía Militar, el coche en que viajaba Jiménez «rompió el bloqueo policial» en las proximidades del Largo do Boiadeiro. La policía disparó contra el coche y «durante el abordaje verificó que se trataba de un vehículo para el transporte de turistas», en el que viajaba la víctima, su hermano, su cuñada, el chófer y una guía, informa Efe. Pese a que la Rocinha es una de las zonas más peligrosas de Río, en especial en las últimas semanas por los enfrentamientos entre bandas rivales, los familiares de María Esperanza declararon a la policía que no fueron advertidos del riesgo por la agencia de turismo.

Apenas una hora antes del incidente, un tiroteo entre narcotraficantes y policías dejó dos agentes heridos de gravedad en la Rocinha. Responsables de las agencias de turismo apuntaron que la demanda para visitar la Rocinha ha caído en las últimas semanas y los propios guías recomiendan escoger otros destinos. La Embajada de España y el Consulado en Río están realizando todos los trámite para facilitar cuanto antes la repatriación del cuerpo.