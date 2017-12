Kuczynski niega sobornos ante su previsible destitución

El Congreso de Perú debatía ayer la moción para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, después de que este defendiese su gestión y pidiera no ser destituido para evitar perjudicar al país. «El daño no me lo harán a mí, se lo harán al Perú», señaló el mandatario de centroderecha al cerrar su intervención, tras la exposición de su abogado, Alberto Morea. «Está en sus manos salvar la democracia o hundirla por mucho tiempo», afirmó Kuczynski, agregando: «Soy un hombre honesto, jamás he recibido un soborno, una coima o una prebenda. Ni mi empresa ni yo hemos establecido contratos con el Estado. Jamás incurrí en conflicto de intereses».

Tras dos horas y veinte minutos de exposición del presidente y su abogado, ambos se retiraron del Congreso, y los 109 legisladores presentes, de un total de 130, iniciaron el debate previo a la votación para destituir a Kuczynski, a cuyo fin son necesarios 87 votos en el Congreso unicameral.

Dominado por la oposición fujimorista, el Congreso busca destituir a Kuczynski por «permanente incapacidad moral», días después de que Odebrecht revelara que pagó casi cinco millones de dólares a firmas ligadas al presidente. «Vengo a demostrar mi inocencia porque al parecer a eso es lo que se me obliga. Muchos han presentado su posición sin escucharme», adujo Kuczynski.