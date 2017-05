La protesta ignora los guiños de Maduro

La oposición venezolana volvió a desafiar ayer en las calles a Nicolás Maduro al cumplirse un mes de movilizaciones contra su Gobierno. El efecto balsámico que perseguía el líder chavista con el anuncio de un aumento salarial de hasta el 60% para los funcionarios tuvo un efecto nulo en las marchas convocadas por la oposición en los 335 municipios del país durante el 1 de Mayo. En esta ocasión apenas se registraron incidentes. La Guardia Nacional Bolivariana solo intervino con material antidisturbios en el oeste de Caracas.

Los antichavistas lograron su objetivo de llegar «sin contratiempos y con tranquilidad» a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los veinticuatro Estados durante una jornada desarrollada bajo el lema ‘Venezuela se rebela contra el golpe’ y con el objetivo de exigir la convocatoria de elecciones generales anticipadas, respeto a la Asamblea Nacional, acceso a ayuda humanitaria, la liberación de los considerados presos políticos y la restitución del orden constitucional.

En la capital, los simpatizantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se concentraron desde las diez de la mañana en veinticinco puntos. A media mañana, las fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas en El Paraíso para dispersar al grupo de manifestantes. El diputado José Manuel Olivares resultó herido leve en la cabeza.

LAS CLAVES El incremento de los jornales se ve anulado por una inflación galopante, del 720% este año «Yo no voy a vacilar, no es tiempo de miedos, no es tiempo de dudas», promete el presidente

Los adversarios de Maduro retomaron la presión callejera a comienzos de abril cuando el Tribunal Supremo pretendió traspasar las funciones del Parlamento, el único órgano estatal que controla la oposición, al poder judicial. La oposición denunció un «golpe de Estado» y, aunque la medida fue revertida en 48 horas, sigue siendo el motivo por el que exige la salida del sucesor de Hugo Chávez. Pese a ello, Maduro intenta aguantar el pulso hasta 2018, cuando concluirán sus cinco años de mandato. 32 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en esta última oleada de protestas.

«Juega a nuestro desgaste»

Según Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado de Voluntad Popular (VP), «el régimen juega a nuestro desgaste, por eso a un mes de resistencia debemos demostrar fuerza». El oficialismo, por su parte, denuncia una campaña internacional contra el Gobierno. No se vislumbra una solución.

Aunque lo niegue, la oposición está dividida, lo que favorece al presidente, que cuenta todavía con apoyo en las bases chavistas -pese a que va menguando- y, lo que es más importante, la lealtad del estamento militar, beneficiado también con este último aumento del salario mínimo mensual de 150.000 a 200.000 bolívares anunciado ayer. Sumado al bono alimenticio equivale a 256 euros en la tasa oficial más alta y a 45 euros en el mercado paralelo. La subida no puede contener el descontento abonado por la escasez de alimentos y medicinas y por la inflación más alta del mundo, 720% para 2017 según el FMI. Los críticos afirman que ya ha sido ya absorbido el incremento de los sueldos.

Con la confianza de ese respaldo, el primer presidente obrero del país caribeño pidió a sus seguidores apoyo «para lo que viene». En la cadena nacional de televisión afirmó: «Estoy llamando a un nuevo escenario en Venezuela para acabar con esta situación de golpe continuado y fascista (...). Yo no voy a vacilar, no es tiempo de miedos, no es tiempo de dudas». Pero no concretó en qué consiste su plan.

El gobernante reiteró su apuesta por dialogar. Pero no le ayuda el comunicado de once países de América Latina en apoyo de la oposición en su lucha. En este sentido, la canciller, Delcy Rodríguez, acusó a «Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay, Uruguay y «al Gobierno de facto de Brasil» de «injerencistas y de alentar el golpismo». El líder opositor Henrique Capriles, inhabilitado por quince años para cargos públicos, dijo que «el anuncio más importante e histórico a trabajadores y al país que podría hacer Maduro es irse del poder». El diputado y presidente de la AN, Julio Borges, denuncia que el presidente planea una Asamblea Constituyente elegida «a dedo». «Quiere dar un brinco, de una vez, hacia un sistema tipo Cuba», enfatizó.