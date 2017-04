El Papa, dispuesto a mediar en el conflicto de Venezuela

Cada viaje de vuelta a Roma una vez concluida la visita a un país extranjero brinda una oportunidad para que el Papa se someta a las preguntas de los periodistas que le acompañan en el avión. Jorge Mario Bergoglio afronta estas ruedas de prensa sin saber las cuestiones de antemano, como ocurría con Benedicto XVI, ni rechazar tema alguno. Y tampoco pone grandes limitaciones de tiempo.

Tras dos días de viaje a El Cairo, Francisco habló ayer en el vuelo de vuelta a Roma de la situación de Venezuela. Ante los más de 70 informadores que le acompañaron, entre ellos un enviado de este diario, el Papa comentó que si se da una nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, «tiene que ser con condiciones ya, condiciones muy claras». Al ser preguntado por si la Santa Sede y él personalmente pensaban ejercer una «acción pacificadora» en el país caribeño, aseguró que los intentos anteriores para facilitar un diálogo «no resultaron porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían. Era un ‘sí, sí pero no, no’». Pese a estas dificultades, mostró la disposición de la Santa Sede a echar una mano a un país al que «quiero mucho», sin dar más detalles. «Todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo, pero con las garantías necesarias, si no, jugamos al ‘pim pim pirulero’. Y no va la cosa».

Francisco confirmó que los tres ex presidentes que han intervenido en la crisis venezolana, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero, «están insistiendo para relanzar esta facilitación y están buscando el lugar». «Hay algo en movimiento», dijo, lamentando que la oposición al Gobierno de Caracas «esté dividida» y que los conflictos «se agudicen cada vez más». En las últimas semanas han muerto 30 personas en diversas protestas contra el Ejecutivo de Maduro.

En el repaso a la actualidad internacional que llevó a cabo a preguntas de los periodistas, el Papa dijo no tener noticias de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya solicitado una audiencia para reunirse con él en el Vaticano cuando viaje a Italia a final de mes para participar en la cumbre del G-7 en Taormina (Sicilia). La Casa Blanca confirmó hace unos días la intención de Trump por verse con Bergoglio, para el que tuvo buenas palabras después de haberlo criticado en el pasado. Cuando llegue la solicitud formal para mantener una conversación con el Papa, el Vaticano no pondrá ninguna pega para darle curso. «Yo recibo a todo jefe de Estado que pide audiencia», confirmó el Pontífice.

Corea del Norte

Como lleva haciendo en los últimos dos años, también habló de la Tercera Guerra Mundial a trozos que, a su juicio, está hoy en curso. Destacó que uno de los puntos calientes es el conflicto de Corea del Norte, para el que pidió una solución diplomática. Si continuara la escalada y se pasara de las palabras a los hechos, se pondría en juego «el futuro de la Humanidad». «Hoy una guerra ampliada no destruye la mitad de la Humanidad, pero sí una buena parte de la Humanidad y de la cultura. Sería terrible».