«No localizo a mi hija, no sé si está viva o muerta. ¡Ayúdenme, por favor!»

Charlotte Campbell no sabía nada de su hija Olivia desde que habló con ella por teléfono el lunes por la tarde, cuando la adolescente de 15 años se disponía a entrar en el concierto de Ariana Grande. A primera hora de la mañana de ayer, totalmente desesperada por no haber conseguido dar con ella tras la masacre en el Manchester Arena, irrumpió en el programa de televisión ‘Good Morning Britain’ para pedir ayuda. «No sé nada. No sé si está viva o muerta. He llamado a los hospitales y también a la Policía, pero no hay noticias», explicó entre sollozos. El único dato que tenía es que el chico con el que acudió al evento, su mejor amigo del colegio, está localizado y se encuentra en un hospital. Pero él tampoco sabe nada.

La voz quebrada de Campbell ilustra la angustia que vivían ayer quienes no sabían qué les ha ocurrido a sus hijos más de doce horas después del atentado. La Policía, que calculaba en decenas los jóvenes desparecidos, solicitó que no se acuda a los servicios de emergencia para buscarlos y que se recurra a los teléfonos de información dispuestos.

El concierto de Ariana Grande estaba atestado de adolescentes e incluso niños que ni siquiera han llegado a esa etapa. Para algunos era el primer recital al que acudían en toda su vida. La bomba estalló en el hall, donde había padres esperando a recoger a los chavales. Es el caso de Emma Johnson, que contó a la cadena BBC que ella y su marido estaban el lugar para llevar a casa a su hijo de 17 años y a su hija de 15. «Nos encontrábamos al inicio de las escaleras y los vidrios explotaron. Todo el edificio se tambaleó. Corrimos a encontrar a nuestros hijos y afortunadamente estaban a salvo», explicó Emma.

LAS REACCIONES Angustia «Esperábamos a nuestros hijos en los accesos cuando estalló la bomba. Corrimos a buscarles y, por fortuna, los encontramos vivos» Solidaridad Al ver a los jóvenes huir despavoridos, una vecina llevó a unos cincuenta a su casa y avisó en las redes sociales que estaban a salvo

Escenas de pánico

Otros no tuvieron tanta suerte. La madre de Georgina Callander, la primera víctima identificada, vio cómo se apagaba la vida de su hija de solo 18 años sentada a su lado en el hospital. Con el pánico de que eso sea lo que ha ocurrido a sus hijos, padres y también familiares y amigos inundaban las redes sociales y los medios de comunicación para recibir noticias. En la huida, muchos chavales perdieron el móvil, con lo que no podían comunicarse para tranquilizar a los suyos.

Deborah Hutchinson buscaba ayer a través de Facebook a a su hija Courtney, una estudiante de Criminología y Psicología que fue al concierto con su padrastro, Philip Tron. «Por favor, compartid este mensaje y ayudadme a tenerlos a salvo en casa», decía desesperada. También había familiares y amigos de Laura MacIntyre, de 15 años, y Elidih Macleod, de 14, inmersos en su búsqueda. Fueron con la madre de la primera, pero, supuestamente, ella se quedaba esperándoles en un hotel de Manchester. «Retuitead, por favor, el mensaje», pedía el padre en Twitter.

La niña más pequeña de la que todavía no había noticias es Saffie Rose Roussos, de sólo ocho años, que estaba con su madre en el concierto. Su pueblo entero, cercano a Preston, se movilizaba ayer para tratar de encontrarla. «Todo el mundo está preocupado, esperando noticias. Todos queremos oír que está bien, que está viva», decía la madre de una amiga del colegio de Saffie.

Como siempre ocurre en estos casos, la gente se volcó para ayudar de la mejor manera posible, haciéndose eco de los mensajes u ofreciendo sus casas a los que salían del Manchester Arena y no tenían dónde ir. Es lo que hizo Paula Robinson, una señora que estaba en la estación de trenes que hay justo al lado del recinto del concierto. Al ver a decenas de jóvenes corriendo despavoridos, se hizo cargo de una cincuentena, les identificó y compartió en las redes sociales su número de teléfono para que los familiares se pusieran en contacto con ella. Como ella, cientos de personas quisieron colaborar para que los padres angustiados encontraran a sus hijos sanos y salvos y el suceso tuviera para ellos un final feliz entre tanta desgracia.