España mantiene su nivel de alerta pese a la riada de detenciones

madrid. España mantiene inalterado el Nivel de Alerta Antiterrorista tras el atentado de Manchester. El Gobierno no considera necesario adoptar «medidas adicionales de seguridad». Según mandos de la lucha antiterrorista, las actuales directrices, sobre todo en lo referido a las grandes congregaciones, son suficientes para el grado de amenaza. España se encuentra en nivel 4 «riesgo alto» (sobre una escala de 5) de alerta antiterrorista desde junio de 2015. El departamento que dirigía por entonces Jorge Fernández decidió aumentar el nivel tras los ataques yihadistas perpetrados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. Desde entonces, ese estatus no ha cambiado, a pesar de que posteriormente han tenido lugar atentados tan graves como los de Bataclán en París o los atropellos masivos de Niza o Berlín.

La elevación al nivel 5 habría supuesto la implementación de medidas de «carácter excepcional», incluida la posible movilización de las Fuerzas Armadas en labores de protección ciudadana. El Ejército solo ha sido movilizado en estas funciones tras los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004.

España -insistieron los responsables de seguridad del Estado- solo activaría la máxima escala (5, riesgo «muy alto» de atentado) en el caso de disponer de «datos fehacientes» de la posibilidad de un «atentado inminente». Y no es así. De acuerdo con los últimos informes de Interior y de los servicios de Inteligencia, el Daesh continúa con sus continuas menciones al «paraíso perdido de Al Andalus», pero no se trata de amenazas concretas contra España. Este mismo mes de mayo, el último número de ‘Rumiyah’, la revista que el autodenominado Estado Islámico distribuye en varios idiomas a través de internet y que prácticamente es ya el único medio de comunicación de los terroristas a nivel internacional, dedicó un amplio reportaje a la historia de Al Andalus, a la que pone como ejemplo del «desastre» que puede «repetirse» en el mundo musulmán si los «fieles» a Alá no se unen en el mismo bando, obviamente bajo la bandera negra del autoproclamado Califato.

164 terroristas

Pero el continuo reguero de detenciones de supuestos yihadistas en España continúa. Desde junio de 2015 las fuerzas de seguridad han capturado a 164 presuntos terroristas, algunos, siempre según el Ministerio del Interior, dispuestos a golpear en Europa.

Es el caso de los últimos arrestados ayer mismo en Madrid. La Comisaría General de Información de la Policía sostiene que los dos marroquíes detenidos, de 43 y 22 años, estaban «preparados para cometer atentados terroristas en suelo europeo siguiendo el modus operandi ya utilizado en ciudades de Reino Unido, Alemania, Bélgica o Francia, mediante la comisión de acciones suicidas o la confección de artefactos explosivos caseros».

Interior apunta a que los detenidos constituían una «célula terrorista» especializada en la «yihad electrónica», o sea difundir material audiovisual orientado a la multicaptación de adeptos en todo el mundo.