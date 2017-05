Ariana Grande, la 'lolita' que enfureció a Obama

«Rota», según ella misma escribió en su cuenta de Twitter tras el sangriento atentado perpetrado durante su concierto del lunes en Manchester. «Histérica», van más allá fuentes cercanas a la estrella pop. Ariana Grande ha decidido cancelar de forma indefinida su macrogira mundial, la tercera en su precoz y meteórica carrera. La presentación en directo de &lsquoDangerous woman&rsquo (&lsquoMujer peligrosa&rsquo), su último trabajo de estudio, incluía un par de conciertos mañana y pasado en la capital británica, así como una única escala en España, en concreto en Barcelona el 13 de junio, que ahora parece quedar en el aire. Muy preocupado por su seguridad, su equipo considera que la cantante no está en condiciones de actuar y pospone la revisión de su calendario de actuaciones hasta que se recupere emocionalmente.

La joven artista que atestó el Arena de Manchester de adolescentes y púberes acompañados por sus padres forma, junto a Selena Gómez y Miley Cyrus, el triunvirato de ídolos infantiles que en su tránsito al trono del pop se afana en enterrar su pasado a base de &lsquohits&rsquo más o menos calenturientos, puestas en escena lenceras y momentos de ofuscación que prenden fuego a las redes sociales.

El mayor incendio desatado por esta natural de Florida, descendiente de británicos e italianos, que en poco más de un mes cumplirá 24 años y a la que pisan los talones cerca de 142 millones de &lsquofollowers&rsquo, prendió hace un par de años. Una noche entró junto con su entonces novio en una tienda de donuts de California y, siguiendo un instinto súbito de gamberrismo, asestó unos lametazos a unas cuantas de esas rosquillas XXL. A continuación, las devolvió a su sitio. «Odio América. Odio a los americanos. Esto es asqueroso», soltó con desprecio para rematar la faena. Las cámaras de vigilancia del local grabaron la escena con total nitidez y su más que predecible difusión hizo estallar la controversia.

La niña prodigio de Broadway, reciclada primero en &lsquololita&rsquo, ahora en aspirante provocativa y vegetariana a reina del pop, no tardó en expresar su arrepentimiento. «Estoy muy orgullosa de ser americana y amo a mi país. Lo que dije se ha sacado de contexto. Pido perdón por mi elección inapropiada de palabras y por no haber sido más discreta, pero me enfada la ligereza con la que en América comemos y consumimos productos sin pensar dos veces las consecuencias que tendrán en nuestra salud y en la sociedad», dejó por escrito. Para entonces, el altercado había adquirido hechuras de Estado. «¿Podemos vetar a Ariana Grande?», se plantearon en los pasillos de la Casa Blanca nada más saber del lametazo con peineta incluida a la nación, retransmitido al mundo entero.

Gloria Estefan y WikiLeaks

El &lsquomea culpa&rsquo de Grande logró sofocar a sus millones de fans, no así al &lsquoestablishment&rsquo político. Una cadena de emails que WikiLeaks hizo público un año después del &lsquoDonutsgate&rsquo prueba que en septiembre de 2015, solo un par de meses después de la noche de autos, la Casa Blanca organizó una gala para el presidente Obama en la que se vetó a Ariana Grande.

En los correos filtrados, Zachary Allen, coordinador de finanzas del Partido Demócrata, preguntaba abiertamente si era posible denegar el acceso al sarao a la lenguaraz cantante. La artista ya había actuado hacía un año para Barak Obama y su esposa, Michelle.

Aunque rocambolesca, la historia no ha logrado ensombrecer una carrera artística tan versátil como vertiginosa. Elegida artista del año en los premios American Music de 2016, la cubana Gloria Estefan no se equivocó cuando, hace cosa de dieciséis años, se coló en el karaoke del crucero en el que iba e hizo prometer a una cría de apenas siete años, que se atrevió con el himno de &lsquoTitanic&rsquo &lsquoMy Heart Will Go On&rsquo, que nunca se rendiría. «Tu talento es enorme», le certificó. Desde entonces y hasta hoy no ha parado de demostrarlo.