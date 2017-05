La policía evacúa una zona céntrica de Manchester y detiene a una persona

La policía británica evacuó hoy una céntrica zona comercial de la ciudad de Manchester y detuvo a una persona, según informó hoy la cadena BBC.

Además, según pudo constatar Efe, los agentes desalojaron a docenas de personas del llamado Manchester Arndale "por su propia seguridad", sin que se sepa por el momento el motivo de esa medida, tras el atentado de anoche donde murieron al menos 22 personas y otras 59 resultaron heridas.

We are getting reports that police are evacuating the area around Manchester Arndale and are advising people to leave. More to follow. pic.twitter.com/j9a7KlgaMv