Ariana Grande suspende su gira tras el atentado en Mánchester

Poco después del atentado tras el concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, en el que han fallecido al menos 22 personas y los heridos se elevan a 59, la cantante manifestaba en las redes sociales sentirse "Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras"

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.