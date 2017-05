Schwarzenegger dice que «Trump está devolviendo EE UU a la Edad de Piedra»

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger, que presta su voz a un documental del hijo del explorador Jacques Cousteau, ‘Wonders of the Sea 3D’, estuvo presente ayer en el Festival de Cannes, donde criticó ante la prensa los planes de Donald Trump de reactivar la industria del carbón. En su opinión, el mandatario está devolviendo al país a la Edad de Piedra. El exgobernador de California cargó contra la política energética de Trump que repercutirá a escala global. «Quiere volver al carbón: esto es ir hacia atrás. Lo siguiente que querrá será volver a los caballos y las carretas», advirtió. «La gente tiene que ponerse en pie y decir que debemos proteger lo que tenemos para no sufrir el cambio climático», concluyó.