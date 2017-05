Camino del 'impeachment', el recurso que tienen algunas democracias presidencialistas para destituir por vía parlamentaria a aquel presidente con actuaciones contra la Ley y la Constitución. Es el caso de Estados Unidos y de Brasil donde sus presidentes están a punto de iniciar el camino del impeachment. Contra Donald Trump lo ha pedido un congresista republicano por Michigan, Justin Amash, y en el caso de Michel Temer en Brasil, la investigación por supuesta corrupción la ha ordenado el Tribunal Supremo.

El caso de Trump ya tiene un fiscal especial con plenos poderes para investigar, un antiguo director del FBI. Hay un aspecto fundamental como es la posible obstrucción a la Justicia al reclamar Trump al es director del FBI Comer que cerrara la investigación sobre las relaciones del general Flyn, ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, por sus relaciones con Rusia. Trump cesó a Comey al no hacerle caso. Esa actitud política no es admisible en una democracia donde se exige el respeto entre los poderes y las instituciones, además de no estar nada claras que tipo de relación tiene Trump y su entorno con Rusia.