Trump se fue de la lengua con los rusos

nueva york. No hay dudas, Donald Trump es su peor enemigo. Ayer, por segunda vez en una semana, desmintió a sus colaboradores, que intentaban controlar el daño derivado de la filtración de sus conversaciones con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y su embajador en Washington, Serguéi Kislyak, ambos duchos en el espionaje internacional. Según fuentes de ‘The Washington Post’, confirmadas por ‘The New York Times’, Trump reveló espontáneamente información secreta que ni siquiera había sido compartida con los aliados para no comprometer al país que la había proporcionado.

«La historia de esta noche tal como se ha publicado es falsa», atajó la víspera su consejero de Seguridad Nacional, general H.R. McMaster, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Yo estaba en la sala, no ocurrió».

Para su desmayo, el ‘jefe’ se levantó con el dedo en Twitter y un ataque de arrogancia. «Como presidente quería compartir con Rusia (en una reunión de agenda abierta), a lo cual tengo todo el derecho, datos referentes al terrorismo y a la aviación aérea. Razones humanitarias, además de que quiero que aumenten mucho su lucha contra ISIS y el terrorismo».

McMaster tuvo que volver ayer a la sala de prensa a puntualizar sus palabras sin admitir renuncio alguno, porque eso no está bien visto en la cultura de Trump. Aunque siguió desmintiendo «la premisa mayor» de esa información y aseguró que lo que el presidente dijo era «completamente apropiado para el contexto de la conversación y su propósito», no se atrevió a negar que fuera información clasificada. «No discutimos públicamente lo que es clasificado o no», zanjó.

Admitió, sin embargo, que no respondía a una estrategia previamente pensada, como sería lo normal en una reunión tan delicada. Era la primera vez en cuatro años que miembros del Gobierno ruso pisaban el Despacho Oval. Para mayor espanto colectivo, la Casa Blanca solo autorizó la entrada de un fotógrafo oficial de la agencia rusa Itar-Tass, lo que forzó a la prensa estadounidense a publicar imágenes de la visita desde el ángulo ruso, que elevaba la figura central de Lavrov.

Si ya eso inquietó a quienes velan por la seguridad del país, nada como la alerta que transmitió después la adjunta de Seguri dad Nacional, Dina Powell, a la CIA y a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para que controlasen los efectos de la información clasificada que había trasmitido el presidente a los rusos. McMaster no ha sabido explicar por qué su subordinada, con la que dice no haber hablado, sintió la necesidad de informar a la CIA y la NSA del desliz, si tan apropiado era.

Las primeras informaciones apuntaban a que Jordania podía ser la fuente comprometida, pero la MSNBC aseguró que procedía de Israel. Trump visitará ese país la semana que viene como parte de su primera gira al extranjero y cenará el lunes con Benjamin Netanyahu y su esposa.

Dadas las buenas relaciones entre ambos, no es previsible que el primer ministro israelí se lo reproche públicamente, pero se sabe que desde que Trump tomó el poder en enero la inteligencia israelí es reticente a compartir información con EE UU, precisamente por temor a que la comparta con Rusia. «Puede que el terrorismo sea un enemigo común, pero no tenemos los mismos amigos», recordó Scott Horton, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia. En concreto, la cercanía rusa con Irán preocupa a Israel, y los aliados de la OTAN, con los que se reunirá después, tendrán sus propias inquietudes.

Lo que más preocupa al mundo es la fiabilidad de un presidente impulsivo e inconsciente, capaz de soltar información muy reservada a un país que ni siquiera es amigo en un arrebato infantil para presumir de tener la mejor información secreta. Nadie cuestiona su derecho legal a hacerlo, solo su juicio.

Paladear las palabras

La decisión de compartir materias clasificadas con otros países suele estar cuidadosamente pensada para medir cada palabra que pueda dar pistas indeseadas, pero Trump ha pedido a sus asesores que reduzcan a una sola página con guiones la preparación de sus encuentros.

«Creo que todo esto está exagerado», objetó Andrew Card, jefe de gabinete en la Casa Blanca de George W. Bush, «pero lo que está claro es que el presidente tiene que aprender de ello y disciplinarse. Yo le recomendaría que paladee sus palabras antes de soltarlas».

La disciplina no es el punto fuerte de Trump. Eso es lo que preocupa a su partido, que ayer danzó cuidadosamente alrededor del tema para no criticarle. Algunos, como el senador Bob Corker, no pudieron contenerse. «Esta Casa Blanca ha entrado en barrena y tenemos que averiguar cómo hacerla aterrizar”, dijo preocupado. «El caos que crea su falta de disciplina es preocupante».

Trump pretende solucionarlo con una caza de brujas que elimine las filtraciones a la prensa, a la que ayer castigó eliminando las cámaras de la conferencia de prensa diaria. Los senadores demócratas, sin embargo, no soltarán a su presa y han demandado una transcripción íntegra de la conversación con los rusos en el Despacho Oval, «si es que existe».