Doce tiros para callar a Javier Valdez

Hace poco más de mes y medio, el periodista mexicano Javier Valdez publicó un breve relato en su columna de ‘RíoDoce’, el semanario que fundó en 2003. Se titulaba ‘Te van a matar’ y el protagonista se parecía muchísimo a él. «Se lo decían los amigos, los familiares, los compañeros del gremio. Cabrón, cuídate. Estos ‘güeyes’ no tienen madre. Son unos malditos. Pero él seguía escribiendo críticas y denuncias en su columna», arrancaba el texto. «En la región sobraban los temas, pero todos los senderos, escoltados de plantas con espinas, conducían a la pólvora incendiada o en espera del gatillo», decía en el segundo párrafo. Y la historia concluía, cómo no, con el cumplimiento de esa maldición que parecía inapelable: «Lo alcanzaron y le dispararon, de cerca para no fallar».

Todo el mundo sabe ya que ejercer de periodista en algunos lugares de México equivale a jugarse el pellejo, pero Valdez lo sabía mucho mejor que el resto, con un conocimiento detallado y profundo de los resortes que -con la ligereza de lo cotidiano- dictan las sentencias de muerte. El lunes, esa maquinaria siniestra incluyó su nombre en la lista de tareas para la jornada. A mediodía, Valdez salió de la redacción de ‘RíoDoce’ en Culiacán, la capital de Sinaloa, y empezó a circular en su Toyota Camry rojo, pero otro coche le interceptó y unos encapuchados le obligaron a apearse. Le dispararon doce tiros y, después, se llevaron su automóvil, para dar la apariencia de que el móvil había sido el robo. «No tenemos ninguna duda: el origen del crimen está en el trabajo trabajo periodístico de Javier Valdez relacionado con los temas del narcotráfico -han escrito sus compañeros del semanario-. No sabemos de qué parte, de qué familia, de qué organización provino la orden. Pero fueron ellos».

El propio periodista y su familia -deja esposa y una hija- se han incorporado así al colectivo que siempre trató de retratar en sus trabajos: las víctimas, todas esas personas zarandeadas o destrozadas por la violencia de los narcos. «Esa es la historia que tenemos que contar. Si la gente llora, si la gente grita, ¿por qué los periodistas nos vamos a quedar callados?», planteaba hace un par de años en una entrevista. Valdez se había convertido en una de las voces más autorizadas del periodismo sobre el narcotráfico, a través de sus artículos (en ‘RíoDoce’, ‘La Jornada’, la agencia AFP...) y de libros como ‘Miss Narco’, ‘Huérfanos del narco’ o ‘Con una granada en la boca’. En sus escritos también aparecían los señores de la droga, pero desnudos de los estereotipos que de alguna manera los enaltecen, reducidos a su triste condición humana.

Javier Valdez no respondía a una particular vocación de héroe pero no supo encontrar otra opción digna en la asfixiante Sinaloa, los dominios del cártel del Chapo Guzmán. «No no quiero que me reclamen después, que me digan ‘sí, tantos homicidios porque tú te quedaste callado, porque escribías esto o aquello’. A mí no me van a poder decir eso», argumentaba el pasado septiembre en ‘La Jornada’. Aunque decía que no se le daba bien el optimismo, sí confiaba en que el buen periodismo puede «oxigenarnos como ciudadanos y recuperarnos como personas», así que tanto él como el semanario acabaron especializándose en el narcotráfico y sus devastadoras secuelas, informando con valentía -y también con miedo, como reconocían ayer mismo sus colegas- sobre ese mundo. En 2009, el periódico publicó una serie de reportajes y, días después de la última entrega, les lanzaron una granada a la redacción.

La línea de los malos

«En Culiacán, Sinaloa, es peligroso estar vivo, y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el Gobierno. Uno debe cuidarse de todo y de todos», comentó Valdez en 2011, cuando le concedieron el premio del Comité para la Protección de Periodistas. Su asesinato, a los 50 años, ha conmocionado a México, el tercer lugar más peligroso del mundo para ejercer la profesión, según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras.

Tanto Sinaloa como el DF acogieron ayer manifestaciones de repulsa por el asesinato. «El cambio vendrá de abajo, no de arriba -dijo en una conversación con la revista ‘Jus’-. Si les ganamos terreno a la indiferencia y la deshumanización y nos ponemos los zapatos de las víctimas y las entendemos y reconocemos ese narco nuestro de cada día del otro lado del espejo, eso puede cambiar. Debe. Nos merecemos otro país».