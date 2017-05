Bruselas comienza a meter presión

El Macron ministro ya conoció qué es eso llamado Bruselas. El club, la Comisión, el Eurogrupo, Berlín... La conoció, eso sí, de refilón, parapetado por François Hollande. Y ahora, el Macron presidente conocerá de primera mano qué es eso llamado Bruselas. De hecho, es muy posible que ya haya comenzado a saberlo. Porque fue ganar las elecciones y comenzar la presión. Y Bruselas, cuando presiona... El objetivo, como aseguran fuentes comunitarias, es claro: moldear a Emmanuele Macron desde el minuto cero y pararles los pies en determinadas iniciativas demasiado agresivas para la aburrida ortodoxia económica dictada por Alemania.

Una cosa no quita a la otra. El 7 de mayo, Europa gritó de alegría cuando el nuevo presidente francés, su candidato, se hizo con una victoria que en la práctica supuso la salvación del proyecto comunitario propiciando además un serio correctivo a los populismos. Que si la refundación europea, que si vuelve el eje franco-alemán, que si... En lo geopolítico, la Unión Europea debe mucho, quizá muchísimo, a Macron, pero en lo económico, no habrá tregua. Francia tiene un problema y Bruselas cree que están ante el ahora o nunca para solucionarlo.

El fuego lo abrió el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, a las pocas horas de confirmarse la victoria del líder de ¡En Marcha!: «Con Francia nos enfrentamos a un problema particular. Los franceses gastan demasiado dinero y lo hacen, además, de forma errónea. Dedican entre el 53% y el 57% de su PIB al gasto público y teniendo en cuenta el nivel relativamente alto de su deuda, eso no puede funcionar de forma sostenible». Todo ello, eso sí, tras felicitarle por su gran victoria y confesarse feliz por lo ocurrido. He aquí Bruselas, el kilómetro cero, el látigo fiscal y económico del que España puede dar buena fe.

LA CLAVE Macron es aire fresco para una Eurozona en pleno debate pero atada de pies y manos por Alemania

Elecciones alemanas

A Juncker, le siguió el comisario de Asuntos Económicos, el socialista francés Pierre Moscovici. «Francia puede y debe salir ahora del Procedimiento de Déficit Excesivo. El esfuerzo es mínimo y debe dar ejemplo al resto de países».

El jueves, eso sí, bajó algo el tono durante la presentación de las previsiones macroecómicas de primavera al asegurar que «mi mensaje no es un mensaje de presión, en ningún caso un mensaje de sanción, es un mensaje de confianza y de bienvenida». Pero los datos están ahí y alertan de que París debe ponerse las pilas ya que en 2018 desbancará a España como el país con el peor déficit de toda la Eurozona al dispararse hasta el 3,2%. ¿Qué supone esto? Que Francia gastará en torno a 70.000 millones más de lo que recaude. Y lo hará, además creciendo a un tímido 1,7% y con una deuda pública que sigue subiendo coqueteando con el 100% del PIB.

Así que cuando Juncker dice que Francia tiene un problema no se equivoca. La misión económica de Macron cobra trazos de gesta. Para Bruselas, lo positivo es que él mismo lo ha reconocido prometiendo en campaña un recorte de 60.000 millones de dinero público en cinco años y la supresión de 120.000 puestos de funcionario.

El problema es cuando hay que pasar del dicho al hecho y aquí, por lo general, los políticos se dan cuenta de que gobernar nada tiene que ver con dar mítines en campaña electoral. He aquí los grandes temores de la Comisión y por ende, la intento de moldear a su gusto a Macron desde el minuto cero. Pero así como la presión ya ha comenzado, el nuevo presidente francés es un soplo de aire fresco para una Eurozona demasiado encorsetada por los caprichos de Alemania. Francia empujará por una mayor integración , por acabar la Unión Bancaria, por un presupuesto y un ministro del euro, por fórmulas similares a los eurobonos... Y claro, es escuchar esto y Berlín ponerse a temblar.

De momento, el Gobierno de Angela Merkel ya ha pronunciado su categórico &lsquonein&rsquo a las ambiciosas propuestas de Macron, pero ojo, la derecha alemana está en precampaña (septiembre) y el discurso de ahora quizá sea diferente al de octubre.