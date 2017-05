En Venezuela no se regalan flores ni en el Día de la Madre

Este año se han confabulado la crisis y las marchas contra el Día de la Madre, que en Venezuela se celebra hoy. La escasez de alimentos y medicinas, y la hiperinflación cercana al 800%, la más alta del mundo pese a los aumentos salariales, han cambiado las prioridades de las familias. «La gente ya no compra flores, sino comida. No se regalan ni en el Día de la Madre». La frase es de Luis Machado, encargado de una floristería, quien afirma que las ventas han disminuido hasta el 90%.

Oriana Sierra, propietaria de una tienda de bolsos, admitió al diario ‘El Universal’ que año pasado también fue malo en cuanto a regalos para las madres, pero «tenía cola en la entrada. Ahora el promedio de venta diario es de uno o dos artículos. La situación está muy mala, las personas tienen otras prioridades, porque no les alcanza el sueldo».

Los locales más afectados son los del centro de las capitales. Con muchas estaciones de metro cerradas casi a diario y rutas de autobuses desviadas o canceladas, los comerciantes del corazón de Caracas aseguran que la actividad ha mermado un 80 % respecto al año pasado, por mucho que promocionen ofertas de 2x1 y descuentos especiales.

Centenares de ciudadanos detenidos en las marchas pueden ser juzgados de acuerdo a leyes militares

Lo atribuyen a la ola de protestas que comenzaron en abril contra el Gobierno por el manejo de la crisis. La convocatoria de una Asamblea Constituyente dio otra razón al antichavismo para continuar en las calles con la idea de acabar con el mandato de Nicolás Maduro y, a ser posible, con la revolución bolivariana. Los ‘rojos, rojillos’ (partidarios del régimen) se defienden también desde las calles, con contramarchas y encendidas arengas. Maduro reiteró el viernes que los comicios presidenciales se celebrarán, como estaba previsto, en 2018 y que ganará.

Damas de negro

Las marchas no se suspenderán con motivo del Día de la Madre. Es más, se espera que sean las mujeres las que protagonicen las protestas. La líder opositora María Corina Machado, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), convocó a una manifestación en la que las damas vestirán de negro porque, según la diputada Gaby Arellano, «no hay nada que celebrar». Entre la situación económica y las protestas, «uno no puede estar pendiente de celebrar nada. Nosotros nos vamos a reunir para comer para no perder la costumbre, pero no hay mucho ánimo», asegura Mercedes Zamora, vecina de Candelaria. El problema es que la división continua siendo profunda en el país petrolero, aunque, según varias encuestas, el descontento aumenta y el sucesor de Hugo Chávez cuenta con menor de aceptación cada día. En las seis últimas semanas se han registrado la muerte de 39 personas, más de 400 heridos y alrededor de 1.000 detenciones.

La mayoría del centenar que continúan procesados, entre ellos estudiantes, dueños de negocios, mecánicos y campesinos, serán juzgados por el fuero militar. Según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, esos procedimientos están «enmarcados por la ley». «Siempre que hay una agresión sobre miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se incurre en un delito militar y puede aplicarse la jurisdicción militar», explicó. El diario estadounidense ‘The New York Times’ denunció ayer que el chavismo «usa la justicia militar como si estuviera en guerra».