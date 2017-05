Trump amenaza por Twitter al FBI

Ya no hay dudas. En poco más de cien días Donald Trump ha dejado pequeño a Richard Nixon, que ostentaba el máximo estándar de locura y autoritarismo entre los presidentes estadounidenses. Nixon nunca despidió a un director del FBI pero, sobre todo, no se hubiera atrevido jamás a amenazarlo públicamente, como hizo ayer Trump por Twitter: «James Comey, más vale que no haya ‘cintas’ de nuestras conversaciones que empiecen a filtrarse a la prensa».

Nixon también temía que sus cintas se hicieran públicas; por eso despidió al fiscal especial Archibald Cox que las había solicitado. Al final, el Tribunal Supremo le obligó a cumplir la orden y las cintas se demostraron tan dañinas como Nixon temía. ¿Será también el caso de Trump con «la cosa rusa»?

Con su pasmosa desfachatez, el presidente admitió el jueves en una entrevista con NBC que esa era la razón por la que había despedido al director del FBI, y no sus malos manejos de la investigación sobre los ‘e-mails’ de Hillary Clinton, como había hecho creer en su carta de despido, en la que decía «aceptar las recomendaciones del fiscal general y su adjunto». Había en esa carta una frase que chirriaba aún más: «Le agradezco mucho que me haya informado, en tres ocasiones distintas, de que yo no estoy siendo investigado». Sólo que nadie cree que eso sea verdad.

«Un hombre de honor»

A Comey se le tiene universalmente como «un hombre de honor e integridad», le defendió ayer el almirante William Mcraven, pese a los graves errores que cometió en el caso de los ‘e-mails’ de Clinton. Desde su despido el miércoles ha mantenido un silencio exquisito e incluso ha conminado a sus hombres del FBI a que no malgasten el tiempo pensando en la forma, tan inusual y descortés, en la que se ha ejecutado su cese. «Ya está hecho. Yo estaré bien, aunque os echaré de menos», zanjó. Sin embargo, todo lo que se sabe de sus relaciones con el presidente contradice sonadamente lo que éste ha dicho en su entrevista con NBC.

Según Trump, que no tiene ninguna experiencia de gobierno ni brilla por sus conocimientos de historia, Comey le solicitó en enero una cena privada para rogarle que le mantuviera en el cargo. «Lo pensaré», dice que le contestó condescendiente. Comey no necesitaba que le renovase en el puesto, como al resto del Gobierno, porque desde los abusos de Nixon en los años 70 el cargo de director del FBI es de diez años para garantizar su independencia.

De hecho, no fue Comey quien solicitó esa cena privada, que encima le incomodaba «por la imagen de contubernio con el poder que daba de él y del FBI», contó ayer el general retirado James Clapper, exdirector de la Inteligencia Nacional, al que Comey se confió entonces. En el relato de la cena que dio a sus allegados, Trump le pidió lealtad, a lo que Comey respondió que sólo podía prometerle «honestidad». En el sentido político no sería un aliado «confiable», porque su papel era el de ser independiente y honesto, sin importar las repercusiones políticas que sus investigaciones pudieran tener.

Una alerta roja en el cerebro paranoico del presidente, que demanda lealtad incondicional de todo su Gobierno sin entender su papel de servidores públicos. A partir de ahí cada vez que veía a Comey responder a las preguntas que le hacían los senadores bajo juramento sobre «la cosa esa de Rusia y Trump, que es inventada», saltaba del asiento. «¡Yo le despedí, fue mi decisión, iba a despedirle sin importar lo que me recomendaran!», se atribuyó exaltado en la entrevista de NBC, llamándole «fanfarrón y engreído», sin caer en la cuenta de que dejaba por mentiroso a todo su equipo.

Esas contradicciones centraron el ciclo informativo, para su mayor irritación. «Puede que lo mejor que podemos hacer sea cancelar todas las conferencias de prensa y pasar respuestas por escrito para garantizar la precisión», amenazó por Twitter.