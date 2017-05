Una epidemia mortal de meningitis azota Nigeria

El brote de meningitis que sufre el norte de Nigeria ha causado 1.069 muertos, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud del país africano, que también advierte de la existencia de 13.420 casos sospechosos. La primera alarma llegó hace tres meses en el Estado septentrional de Zamfara, pero la epidemia, la más grave desde 2009, se ha manifestado con especial virulencia en las últimas 48 horas. A lo largo del día de ayer, la Administración reconoció en una primera nota de prensa la existencia de 489 fallecidos y, tan solo horas después, admitió que su número real duplicaba generosamente la primera cifra y que la expansión ya había alcanzado a otras seis provincias en la región noroccidental.

El débil sistema sanitario de Nigeria, pese a ser considerada la primera potencia africana, y la escasez de vacunas han ralentizado la respuesta a la enfermedad, según fuentes de Médicos Sin Fronteras (MSF). La falta de medios públicos resulta tan acuciante que la organización humanitaria ha debido asumir la gestión del hospital Sokoto Mutalah Mohamad ante la falta de recursos y personal cualificado para atender a los 614 ingresados. La mayoría de los pacientes tiene entre cinco y veinte años.

La enfermedad resulta fatal en el 50% de los casos si no es atendida con un tratamiento adecuado. En 1996, causó más de 11.000 víctimas mortales y se produjeron unos 109.000 contagios. Las autoridades alegan que su rápida difusión se debe a que se ha trasmitido por la bacteria Neisseria meningitidis C y no por el patógeno tipo A de otras ocasiones y que se había combatido con vacunaciones masivas que habían reducido su incidencia letal hasta en un 94% en todos los países afectados. El denominado cinturón africano de la meningitis conduce desde el océano Atlántico al Índico, desde Senegal a Eritrea. El actual brote también afecta a repúblicas vecinas como Burkina Faso o Chad. La situación social que padece el gigante del golfo de Guinea favorece la proliferación de males como la meningitis, la poliomielitis y el sarampión. Nigeria sufre una crisis económica de grandes proporciones originada por la caída de los precios del petróleo y el saqueo sistemático de los recursos derivados del petróleo, su principal fuente de divisas.