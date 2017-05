¿Cintas en la Casa Blanca?

Desde los abusos de J. Edgar Hoover el FBI no graba conversaciones sin una orden judicial. Pero, ¿grabó el presidente Trump las conversaciones con el ex director del FBI James Comey?», preguntó ayer un periodista al portavoz de la Casa Blanca. «Con respecto a ese tuit, he hablado con el presidente y no tiene nada que añadir», respondió Spicer. «Entonces, ¿por qué habla el presidente de ‘cintas’? ¿Hay algún aparato de grabación en el Despacho Oval o en su residencia? Tenso, Spicer se limitó a responder en tres ocasiones seguidas «no tengo nada que añadir». Y entonces cantó el gallo. Dicen que Comey estaba viendo la conferencia de prensa por televisión, deseando con toda su alma que existan esas cintas, como las que acabaron con Nixon.