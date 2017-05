Macron se apiada de Valls

El presidente francés electo no quiere humillar al ex primer ministro socialista. El movimiento La República en Marcha (LREM), liderado por el futuro jefe del Estado, le ha negado concurrir con su sello en las próximas elecciones legislativas de junio. Pero no presentará un competidor propio en su circunscripción para permitirle conservar su escaño de diputado. La salomónica solución es la principal enseñanza política de la lista de 428 candidatos, incluidos 24 diputados salientes socialistas, publicada ayer por la formación presidencial, que se ha dado de tiempo hasta el miércoles para atraer a personalidades de la derecha moderada con el probable señuelo del nombramiento de un primer ministro procedente de su campo.

«En el momento en que aglutinamos, estimamos que no hay que dar con la puerta en las narices a un antiguo primer ministro que quiere venir con nosotros y sernos útil», argumentó Richard Ferrand, secretario general de LREM, la rendija dejada a Valls. El exjefe de Gobierno con el presidente socialista François Hollande no cumplía los requisitos definidos para las investiduras. No está afiliado al movimiento y ya ha completado tres mandatos parlamentarios. Pero no le opondrán un candidato macronista dada la «singularidad» del caso ya que «no queremos humillar, rechazar ni estar en la venganza». Un salvavidas con la etiqueta Macron para el náufrago del hundimiento socialista.

En Francia no hay listas en las generales. Las candidaturas son uninominales en cada una de las 577 circunscripciones en que está dividido el país. Valls es diputado por Evry, al sur de París, desde hace tres legislaturas. Su escaño está amenazado por Francia Insumisa, que se impuso allí con el izquierdista Jean-Luc Mélenchon en la primera vuelta de las presidenciales. La formación radical le reta con un joven militante procedente del Partido Comunista decidido a hacerle pagar «su discurso liberal y autoritario».

Valls se había mostrado confiado porque «aquí la gente sabe que soy un republicano y un hombre de izquierda abierto». Luego saludó la decisión de su antiguo ministro de Economía en un comunicado en el que no mencionó al Partido Socialista, que le tiene abierto un expediente de expulsión.

Ferrand explicó que los 148 candidatos que faltan no serán comunicados antes del miércoles. Quieren darse tiempo antes de recoger las redes en el caladero conservador. El cebo será la identidad del primer ministro. Pero no puede ser designado antes del traspaso de poderes en el Elíseo, que tendrá lugar el domingo. Las personalidades del centroderecha tentadas por subirse al tren En Marcha han puesto la condición de que el jefe del Gobierno salga de sus filas.

Las quinielas apuntan a Edouard Philippe, alcalde de Le Havre y allegado del ex primer ministro Alain Juppé como una treintena de diputados de Los Republicanos seducidos por Macron. «No buscamos adhesiones individuales sino que se vuelque un bloque entero de la derecha para que explosione», reconocía un allegado anónimo del presidente electo al diario ‘Le Monde’.

¿Del ruedo al hemiciclo?

Varias circunscripciones donde LREM no ha investido de momento candidatos delatan las presas en el punto de mira: Bruno Le Maire y Nathalie Kosciusko-Morizet, candidatos derrotados en las primarias; Thierry Solère, organizador de aquella criba interna; Gilles Boyer, director de la campaña de Juppé… «Hay un cierto número de cargos electos republicanos que han declarado querer participar en la dinámica de unión», admitió Ferrand. La antigua rejoneadora María Sara (Marie Bourseiller), primera torera francesa, simboliza el perfil dominante en los candidatos ya investidos: el 52% procede de la sociedad civil y nunca ha ejercido un mandato electivo. La actual ganadera y apoderada debuta a sus 52 años en política frente a un toro bravo, el abogado Gilbert Collard, propietario de uno de los dos escaños del ultraderechista Frente Nacional. «Estoy acostumbrada a salir al ruedo y he aceptado para que no sea reelegido», declaró la ex de Simón Casas, empresario de Las Ventas.

La paridad es perfecta con 214 mujeres y otros tantos hombres. El 93% ejerce una actividad profesional, el 4% está formado por jubilados, el 2% por parados y los estudiantes completan el 1% restante. El mayor tiene 72 años y el menor, 24. La edad media es de 46 años, en contraste con los 60 de promedio en el último hemiciclo. «Estas investiduras rubrican el regreso definitivo de los ciudadanos al corazón de nuestra vida política», celebró Ferrand, quien aseguró que habían recibido 19.000 ofrecimientos y mantenido más de 1.700 entrevistas telefónicas o físicas para realizar la selección con arreglo a cinco criterios: renovación, paridad, honestidad, pluralismo y coherencia.