Turquía exige a Trump que suspenda el envío de armamento a los kurdos

Donald Trump ha entendido que en la guerra de Siria hace tiempo que no hay líneas rojas y por ello no ha dudado en dar luz verde al envío de armas a los kurdos, sus principales aliados en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI). Una medida que acaba con una línea roja impuesta por el Gobierno de Ankara, que calificó de «inaceptable» la decisión ya que considera a las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas una «organización terrorista como el PKK». «No son distintas, salvo por sus nombres. Cada arma que consiguen es una amenaza para Turquía», según declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, a la televisión turca TRT Haber. El presidente Recep Tayyip Erdogan fue aún más allá y exigió a Trump una «cambio inmediato» para que las armas no lleguen al norte de Siria.

A diferencia de Barack Obama, que buscó siempre el equilibro entre kurdos y turcos, Trump dio un giro a la política estadounidense y autorizó al Pentágono a «equipar» a las milicias kurdas con «todo lo que sea necesario para lograr una clara victoria sobre el Daesh» en Raqqa, capital del califato en Siria, informó el portavoz del Pentágono, Jeff Davis. Las YPG son la punta de lanza de la coalición kurdo-árabe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), a la que los kurdos aportan aproximadamente el 40% de los combatientes.

El secretario de Defensa, James Mattis, quiso enviar un mensaje conciliador a su aliado en la OTAN y aseguró que «vamos a trabajar de manera muy estrecha con Turquía para apoyar su seguridad en la frontera sur. Estamos teniendo discusiones muy abiertas sobre las opciones y vamos a trabajar juntos, para disipar todas las preocupaciones».

«Son terroristas»

El enfado turco contrastó con la alegría de los milicianos kurdos y el portavoz de las YPG, Redur Xelil, adelantó a Reuters que «a partir de ahora y tras esta decisión histórica, tendremos un papel más fuerte, más influyente y más decisivo para luchar contra el terrorismo a un ritmo más rápido». Trump tiene prisa por obtener la victoria y acabar con el califato, tanto en Siria como en Irak, y Xelil prometió «resultados rápidos, grandes y positivos». Ante la desconfianza turca, parece que el plan de EE UU pasa por dejar Raqqa en manos de las fuerzas árabes que componen las SDF una vez logren expulsar al Daesh. Pero hasta entonces el papel de los kurdos es fundamental tal y como han demostrado en los dos últimos años.

Para Ankara el partido kurdo sirio PYD (Partido de Unión Democrática, que es el brazo local del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK) y su rama militar, las YPG, son organizaciones «terroristas» y esta decisión de Estados Unidos será uno de los temas clave en la visita que la próxima semana realizará el presidente Erdogan a Washington. Ankara lanzó el 24 de agosto la operación Escudo del Éufrates en el norte de Siria para alejar al EI de su frontera, pero sobre todo para evitar que los kurdos lograran la conexión entre los tres cantones que componen Rojava, el Kurdistán sirio. Desde entonces los choques con las fuerzas kurdas y los bombardeos turcos han sido constantes y para Estados Unidos, que ha desplegado un millar de hombres en la zona, ha sido complicado mantener el equilibrio.