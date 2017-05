May no espera recibir votos en Eurovisión

Los hogares británicos estaban expectantes el martes por la noche cuando los May, Philip y Theresa, se sentaron juntos, por primera vez, en el sofá del plató de un programa de televisión, ‘One Show’, para hablar de ellos.

Se conocieron en la Universidad de Oxford, donde eran miembros de la asociación de estudiantes conservadores. Philip escuchaba las palabras de su mujer asintiendo con su cabeza. Pero el marido de May se mostró más relajado que su mujer, que no es la persona más relajada del planeta y parecía encogida por un sentimiento de vergüenza por el despliegue de su vida privada.

Se dice que la líder decidió convocar elecciones en una caminata con su marido en los montes de Snowodonia. «Estábamos allí porque nos encanta pasear por los montes de Gales», dijo Phil.

May pareció dar un respingo cuando oyó la intervención de su marido después de que ella dijese que la ambición de ser primer ministro se le planteó cuando se abrieron las elecciones al líderazgo del partido. Phil añadió que no habían hablado de tal cosa hasta que ella «estuvo bien establecida en la primera fila de la oposición». Ahí sintió Theresa un nervio súbito.

Él disfruta de ser el marido de la primer ministra británica, conociendo situaciones y personas muy interesantes. Ella se relaja el fin de semana cocinando. Es una pareja política, que intentó tener familia y no lo logró, y que ha pasado cerca de cuatro décadas junta, él con empleos en firmas financieras y ella en la política, él con fama de europeísta y ella al mando de la nave del ‘brexit’. «¿No nos iremos también de Eurovisión, ¿verdad?, le preguntaron. «No, no -respondió ella-, pero en estas circunstancias me parece que no vamos a tener muchos votos». En las dos últimas ediciones ya quedaron en el puesto 24.