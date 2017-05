La costumbre de triunfar

Hay políticos con décadas de carrera sobre los que se hace difícil escribir algo interesante: su trayectoria profesional ha transcurrido siempre en el marco gris de la escalada partidista, ese juego de ambiciones que empuja a algunos hacia arriba, y su vida personal parece anodina, previsible hasta el aburrimiento, sin nada que se salga de lo convencional. Pues bien, Emmanuel Macron se sitúa en el extremo opuesto. Con 39 años y un recorrido político que empezó, como quien dice, anteayer, ha acumulado una biografía jugosa y asombrosamente rica, tanto en lo público como en lo privado, con un rasgo común a todo lo que emprende: a Macron, un tipo que apuesta fuerte, las cosas parecen salirle siempre bien.

En la web oficial de ¡En Marcha!, el movimiento que fundó hace poco más de un año, Macron se ventila su «biografía oficial» en cuatro líneas: «Estudié en la ENA (Escuela Nacional de la Administración), soy inspector de finanzas, he trabajado en un banco de inversiones y después para François Hollande durante la campaña presidencial de 2012. He estado a su servicio durante más de dos años como secretario general adjunto del Elíseo. He sido ministro de Economía, Industria y Nuevas Tecnologías, con pasión, hasta el final de agosto de 2016». Es un currículum que avanza a saltos y que da una idea de esa costumbre de triunfar tan propia de Macron. Formado en la ENA, vivero tradicional de la élite política francesa, ya había logrado un prestigioso puesto como funcionario cuando le fichó el banco Rothschild, donde también ascendió como la espuma. Pero, zigzagueando, pasó al Ejecutivo de la mano de Hollande y, siendo aún ministro socialista, presentó su nuevo partido. Las presidenciales han sido sus primeras elecciones para un cargo público.

En cambio, a lo que denomina la «biografía más íntima», Macron le dedica un espacio cuatro veces mayor. Ahí ocupan un lugar destacado las dos mujeres más importantes de su vida: su abuela Manette, una directora de colegio a la que atribuye su compromiso político, y su esposa, Brigitte, descendiente de cuatro generaciones de chocolateros y veinticuatro años mayor que él. La historia de la pareja sirve como prueba definitiva de tres características de Macron: su determinación casi despiadada, su confianza en sí mismo y su indiferencia olímpica por las convenciones. Tenía 16 años cuando conoció a Brigitte, su profesora de Lengua y Teatro en el instituto, una mujer casada y con tres hijos de la que se enamoró perdidamente. Y, en contra de todas las probabilidades y venciendo todas las prohibiciones, también en eso logró salirse con la suya: hoy, Macron tiene ya siete nietastros, con perdón por la antipática palabra.

LA CLAVE Le han marcado su abuela Manette y su esposa, Brigitte, que fue su profesora en el instituto

Rabos de lagartija

En ese repaso escrito a su vida, Macron incluye un par de frases chocantes, porque pocos personajes públicos las suelen pronunciar de manera tan explícita: «He tenido suerte. He crecido en un entorno privilegiado». A Macron, hijo de dos médicos socialistas de Amiens, le suelen describir como un adulto precoz, por mucho que en su infancia coleccionase rabos de lagartija: educado en los jesuitas y apasionado de la lectura, de adolescente escribió una novela sobre los conquistadores españoles. Toca el piano de manera más que competente, puso la guinda intelectual a su formación con un máster en Filosofía (centró sus trabajos en Maquiavelo y Hegel) y fue asistente editorial de Paul Ric&oeligur, uno de los pensadores franceses más destacados de mediados del siglo XX.

«Es un gato: si le arrojas por la ventana, se las arreglará para caer de pie», le describía un colaborador en un reportaje de la BBC. Ahora se muda al Elíseo con una propuesta de reformismo liberal, europeísta, leal a su socialismo de hace dos o tres años en materias como el laicismo o la inmigración. Podría parecer que, en su abultada lista de éxitos, este ha supuesto un trámite particularmente rápido, un fulminante dicho y hecho, pero las apariencias engañan. En su conversación con la cadena británica, el colaborador de Macron le daba vueltas a un recuerdo un poco inquietante: «Hace quince años, le pregunté dónde se veía dentro de veinte. Y me contestó: &lsquoSeré presidente&rsquo».