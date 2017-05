El renacimiento europeo comienza en París

bruselas. Llegó el día. Ya no caben las medidas tintas y las excusas. O Emmanuel Macron o Marine Le Pen. Simple: Europa sí o Europa no. Si los franceses se juegan mucho, la Unión Europa muchísimo más. El ser o no ser del club de clubes pasa por París, el kilómetro cero donde Europa busca renacer hoy más fuerte que nunca. «Si gana Le Pen sería una catástrofe... De verdad, no quiero ni imaginarlo», confiesa un alto diplomático comunitario. Hay «miedo», por supuesto, y quien lo niegue sencillamente miente. Desde las inesperadas y dolorosas victorias del ‘brexit’ y Donald Trump, ya nadie en Bruselas pone la mano en el fuego por nada que tenga que ver con una encuesta. Ahora dicen que Macron ganará, que es imposible que la pesadilla Le Pen se haga realidad. Quizá, pero la inquietud que existe es una de las amargas lecciones de este interminable carrusel electoral: el club ha dejado de ser infalible.

Las elecciones presidenciales francesas son la clave de bóveda del proyecto comunitario, de ahí la gran relevancia internacional concedida y la lectura europea que todos han dado a los comicios de hoy. Y no sólo analistas y periodistas, también el propio presidente galo, François Hollande, quien el pasado día 29, en su última cumbre en Bruselas, hizo una «oda de Europa» y destacó que «la elección que se plantea este 7 de mayo es saber si los franceses, no sólo de manera conjunta o individual, deben temer una salida de Europa».

Pese a la incertidumbre, la UE está atravesando un momento realmente dulce si se compara con los muchos reveses sufridos en 2016. Todo comenzó a cambiar con la derrota de la extrema derecha en las presidenciales de Austria de diciembre y, sobre todo, con la victoria de los liberales de Mark Rutte y el batacazo del islamófobo y eurófobo Geert Wilders en los comicios de Países Bajos del pasado 15 de marzo. Dominó las encuestas durante muchos meses al calor de la victoria de Trump pero al final, el ‘hermano gemelo’ holandés de Le Pen se tendrá que resignar a seguir gritando desde la oposición.

Y ahora, llega Francia. Hay miedo, sí, pero la primera vuelta celebrada hace dos semanas fue un gran inyección de moral. Nadie lo decía abiertamente, pero la UE tenía un favorito y ése se llamaba Macron, el gran europeísta de todos los candidatos. El sanedrín comunitario se conformaba con que pasase a segunda vuelta y al final, ganó. Fue tal la euforia que la UE decidido romper su tradicional neutralidad para decantarse abiertamente por el aspirante liberal. Bruselas es consciente de que su ‘match ball’ se llamaba Francia y no está dispuesta a dejar perder la ocasión. «Fue el mejor resultado posible, es así», aseguran fuentes comunitarias, que insisten en mantener la prudencia.

Crece el europeísmo

Francia no sólo es clave por ser el 50% del gran eje sobre el que pivota la UE. El momento es clave porque Europa necesita a una Francia «fuerte y convencida» para afrontar la madre de todas las negociaciones políticas llevadas a cabo por el club en las últimas décadas: el ‘Brexit’, el portazo de Reino Unido.

Europa ya ha comenzado a pensar a 27, a reinventarse a 27 recuperando, por ejemplo, la agenda social que tanto se ha olvidado durante la Gran Recesión. «Es el momento de recuperar a los ciudadanos», como insiste el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien muestra con orgullo el creciente europeísmo emanado del último Eurobarómetro. Es común a todos los países, incluso en Reino Unido. Si hoy Europa gana a Francia para su causa, la euforia se desatará en Bruselas y en unos mercados financieros que aunque apuestan por Macron, seguro están preparados para un descalabro en caso de que Marine Le Pen se alce con una victoria ‘imposible’.

Salvada Francia para la causa, sólo quedará saber qué sucede en las elecciones alemanas de septiembre. Pero aquí, sin embargo, la partida se juega entre europeístas de relumbrón: o la canciller Angela Merkel o el socialdemócrata Martin Schulz.