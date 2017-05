La comisión electoral advierte contra el ‘Macronleaks’

La Comisión Nacional de Control de la Campaña Electoral (CNCCE) francesa advirtió ayer a los medios de comunicación galos de los riesgos penales derivados de la difusión de la información obtenida mediante el ciberataque sufrido por el equipo de campaña del candidato centrista Emmanuel Macron. Según los responsables del movimiento ¡En Marcha! miles de documentos internos del movimiento, con un volumen de hasta nueve gigabytes de datos entre correos electrónicos, documentos contables, presupuestos y facturas, comenzaron a aparecer en las redes sociales el viernes por la noche, una hora antes del cierre de la campaña oficial que impide las declaraciones de los aspirantes hasta las votaciones.

La comisión alertó de que los datos, obtenidos fraudulentamente, pueden haber sido mezclados, con toda verosimilitud, con informaciones falsas. Por consiguiente, pidió tanto a los medios como a los ciudadanos, que «den muestra de responsabilidad y no difundan estos contenidos, con el fin de no alterar la sinceridad del voto, no infringir las prohibiciones dictadas por la ley y no exponerse a la comisión de infracciones penales».

El equipo electoral de Macron indicó que los documentos fueron obtenidos mediante una «acción de piratería masiva y coordinada» hace varias semanas gracias a la intrusión en las bandejas de los correos electrónicos personales y profesionales de varios responsables de ¡En Marcha! «Al haber tenido lugar al final de la campaña, esta operación está claramente destinada a la desestabilización democrática, como ya ocurrió en Estados Unidos», denunció.Expertos en informática occidentales sospechan que detrás de la filtración se encuentra APT 28, un grupo vinculado con la Inteligencia militar rusa.