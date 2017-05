La oposición de Siria rechaza la idea rusa de crear cuatro ‘zonas de seguridad’

El poder militar de Rusia en Siria se traduce también en el plano diplomático y es Moscú quien marca la agenda en el conflicto a través de las cumbres que se celebran en Astaná. Representantes de Rusia e Irán, aliados del Gobierno de Damasco, y de Turquía, principal apoyo de la oposición, firmaron ayer un memorando en Astaná sobre la idea -adelantada ya el miércoles en la cumbre Putin-Erdogan de Sochi- para la creación de cuatro ‘zonas de seguridad’ destinadas a consolidar un alto el fuego que no termina de respetarse. Un «paso correcto para el cese de las hostilidades», según el enviado de la ONU a Siria, Staffan de Mistura, pero que no contó con el visto bueno de la oposición armada, que protestó a gritos en la sala de reuniones y no firmó el documento porque pretende «que Siria mantenga su integridad», según el delegado opositor Usama Abu Zaid.

Aunque ni en Sochi ni en Astaná se ofrecieron las coordenadas concretas, los lugares elegidos para establecer estas ‘áreas de distensión’ se sitúan en la provincia de Idlib, bajo control total de la oposición, al norte de la ciudad de Homs, en Guta Oriental y en la frontera con Jordania, al sur del país. Tampoco se desvelaron las medidas concretas que se llevarán a cabo, pero se adelantó que estas zonas contarán con puestos de control y centros de supervisión, tanto del Ejército sirio como de la oposición armada, y no se descartó tampoco el despliegue de unidades militares de ‘observadores’ extranjeros.

En los siete años de guerra ya se desplegaron misiones de observación tanto de la Liga Árabe como de la ONU, pero fueron un fracaso. Fuentes rusas adelantaron que sus aviones detendrían también los bombardeos en estos lugares «si los grupos armados suspenden sus actividades».