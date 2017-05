Obama apoya al candidato centrista porque el éxito de Francia «importa al mundo entero»

«Este Día del Trabajo ha venido cargado, ya que las elecciones están a unos días y esta vez el voto no es sólo sobre el futuro de Francia, sino simbólico para toda Europa, donde se libra una guerra de ideas». La frase, tomada del libro ‘Los ojos del mundo’, sobre la vida de los fotógrafos Robert Capa y Gerda Taro, no se refería a este Primero de Mayo, sino al de 1936. Más de 80 años después lo que está en juego vuelve a ser tan decisivo para el mundo que Barack Obama ha tomado la inusual decisión de saltar a la arena en favor de Emmanuel Macron, «porque apela a las esperanzas de la gente, no a sus miedos», explicó. «El éxito de Francia importa al mundo entero».

Es, hasta donde llegaba ayer la memoria actual, la primera vez que un expresidente estadounidense hace campaña por un candidato extranjero. El riesgo de que esa intervención del país más imperialista del mundo se vea como una interferencia que cree rechazo se compensa con el hecho de que Obama es altamente popular en Francia. El año pasado un 84% de los franceses dijeron confiar en que haría lo correcto para su país y para el mundo. El año pasado él también confiaba en que sus conciudadanos harían lo correcto votando por Hillary Clinton, pero no fue así. Un candidato intolerante, racista y con impulsos dictatoriales fue elegido para sucederle. Y Obama no quiere que eso vuelva a pasar en las elecciones francesas sin que haya hecho lo que esté en su mano para evitarlo.

«Sé que afrontáis muchos retos y quiero que todos mis amigos franceses sepan cuánto apuesto por vuestro éxito. Y por eso apoyo a Emmanuel Macron para lideraros», dice en el vídeo de un minuto subitulado en francés. «No planeo involucrarme en muchas elecciones ahora que no estoy en política, pero las elecciones de Francia son muy importantes para el futuro de Francia y los valores que tanto nos importan. En Marche!, Vive la France!», concluye el expresidente demócrata.