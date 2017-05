La UE desdeña el victimismo de May sobre el &lsquobrexit&rsquo

bruselas. Las acusaciones de Theresa May fueron durísimas. Bruselas quiere hacer fracasar el &lsquobrexit&rsquo e «interferir» en las elecciones británicas del 8 de junio. Se produjeron el miércoles por la tarde, horas después de que la Comisión endureciese su propuesta negociadora a petición de las grandes capitales. Primero Bruselas, luego Londres y, ayer, el turno de este toma y daca volvía a ser para el Ejecutivo comunitario. ¿Qué piensan de las duras declaraciones de la primera ministra británica?

Había dos opciones. Una, recurrir al tradicional &lsquono comment&rsquo que se estila tanto en la sala de prensa de la Comisión para remarcar el &lsquono hay mayor desprecio que no hace aprecio&rsquo. La alternativa era entrar al trapo. Bruselas aceptó el pulso. ¿Cómo hacerlo? Con un irónico desdén. «Estamos demasiados ocupados. No tenemos opinión sobre la opinión de la señora May sobre las elecciones. Parafraseando a un diplomático, los 30 minutos semanales que vamos a dedicar al &lsquobrexit&rsquo ya los hemos gastado», zanjó con una fina sonrisa el portavoz jefe de la Comisión, Margaritis Schinas.

«No somos ingenuos, sabemos que hay unas elecciones en Reino Unido y que la gente se emociona cuando hay este tipo de procesos, pero estamos demasiado ocupados para participar en quién dijo esto y aquello», recalcó la &lsquovoz&rsquo del presidente del Ejecutivo comunitario antes de recitar un sinfín de reuniones y propuestas legislativas que dominan la agenda inmediata de la Comisión.

TOQUE DE TUSK «Las negociaciones pueden convertirse en imposibles si empezamos a discutir antes del inicio» «Hay demasiado en juego como para permitir que nuestras emociones se nos vayan de las manos»

La cita electoral del 8 de junio en Gran Bretaña se ha convertido en el ingrediente propicio para complicar todavía más las complejas relaciones entre ambos bloques. Quizá todo sea una pose de cara al inicio de la madre de todas las negociaciones, pero lo cierto es que el teatrillo del &lsquobrexit&rsquo cada vez tiene más de tragedia, como evidencia la indigesta cena que protagonizaron la semana pasada May y el equipo de Juncker, que tuvo que recordarle sus obligaciones financieras y matizarle que la UE «no es un club de golf» del que puedes entrar o salir comprando una acción.

El ambiente no es el mejor. Tan es así que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tuvo que salir ayer en público para advertir de que «si empezamos a discutir incluso antes de comiencen, las negociaciones se volverán imposibles». «Hay demasiado en juego como para permitir que las emociones se nos vayan de las manos. Nos jugamos la vida diaria y los intereses de millones de personas a ambos lados del Canal. Debemos tenerlo en mente para tener éxito. Necesitamos discreción, moderación, respeto mutuo y la máxima buena voluntad», dijo.

Cerco a la City londinense

Reino Unido saldrá del club comunitario a las 00:01 del 30 de marzo de 2019 y hasta entonces, la Comisión está decidida a ir taponando todas las fugas legales que puedan condicionar el futuro de la UE a 27. Uno de los mayores riesgos es la estabilidad financiera y ayer, en un movimiento de enorme calado político, el vicepresidente del Euro, Valdis Dombrovskis, anunció que en junio van a legislar para «reforzar la supervisión» de las llamadas cámaras de compensación, una de las columnas vertebrales del multimillonario negoció de la City londinense. Y entre otras medidas, parece que se van a inclinar por establecer exigencias de localización para que aquellas que gestionan operaciones en euros no pueden estar radicadas en un país tercero, que es en lo que se convertirá Reino Unido a partir de marzo de 2019.

Estas cámaras son piezas clave en en el entramado de los mercados de capitales ya que es aquí donde se produce el intercambio efectivo del dinero tras una operación de compraventa de valores. Su rol es tan desconocido como crucial para evitar terremotos financieros indeseables, de ahí la necesidad de extremar el control tras la Gran Recesión.

Ahora, la gran mayoría de operaciones financieras denominadas en euros se liquida en la City, sometida a las directivas comunitarias. Sólo en el mercado de derivados, liquidan a diario operaciones por un valor estimado superior a 900.000 millones de euros, el 75% del total.