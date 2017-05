Le Pen plagia a Fillon en su mitin del Primero de Mayo

Marine Le Pen plagió en su mitin del Primero de Mayo varios párrafos de un discurso pronunciado por François Fillon quince días antes. Las coincidencias fueron reveladas por Ridiculetv, una cuenta abierta en Twitter por partidarios del candidato conservador, eliminado en la primera vuelta de las presidenciales. En un vídeo colgado el lunes por la noche se comprueba la existencia de 90 segundos idénticos.

En realidad, los pasajes copiados al pie de la letra son cuatro. El primer pasaje se refiere a las fronteras terrestres, como los Pirineos que conectan Francia «con ese inmenso conjunto que es el mundo hispánico y latino». Tras una reflexión calcada sobre el vigor idiomático del francés, los dos discursos preconizan una tercera vía francesa para el siglo XXI con la salvedad de que para Fillon es una alternativa al nazismo y al estalinismo mientras que Le Pen ve una opción al mundialismo y la ideología islamista. El cuarto párrafo cita las mismas frases de Georges Clemenceau y André Malraux.

La alocución fusilada fue pronunciada por Fillon el 15 de abril en un acto de su campaña en Puy-en-Velay. El soberanista reaccionario Paul-Marie Coûteaux, antiguo aliado de Marine Le Pen, reconoció que había aportado los argumentos copiados a Fillon pero no a la presidenciable ultraderechista «a la que no he visto desde hace años». Fundador de un grupúsculo identitario satélite del Frente Nacional, oficia en la sombra para conseguir la unión de la derecha extrema con la derecha moderada. Le Pen asumió haber retomado los pasajes a sabiendas de que los había escrito Coûteaux, «que fue mi pluma en 2012», en un guiño deliberado a los electores de Fillon. Pero desde el centro-derecha se denunció «un pillaje grosero y grotesco, en absoluto un homenaje, que es la prueba de que el FN no tiene columna vertebral».