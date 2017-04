May se mantiene inflexible en vísperas de las negociaciones con la Unión Europea

La primera ministra británica, Theresa May, se mantiene inflexible de cara a las inminentes negociaciones que deberá iniciar con Bruselas para la salida de la Unión Europea. La líder del partido conservador ha reconocido que las ‘líneas rojas’ marcadas por los líderes de la UE anticipan unas «duras conversaciones». De la cumbre de Bruselas celebrada este pasado sábado en un inusitado clima de unanimidad entre los 27 miembros de la UE fructificó un acuerdo -que tardaron tan solo media hora en firmar- que establece los límites que impondrán a Gran Bretaña para conseguir llevar a cabo su tan anunciado ‘brexit’ el 29 de marzo de 2019.

«Creo que ha quedado demostrado, no solo en esta reunión sino en recientes comentarios de líderes europeos, que va a haber momentos bastante duros en estas conversaciones», declaró ayer May, inmersa en plena precampaña electoral, y advirtió, que aun con todo, se encuentra dispuesta a abandonar las conversaciones en el momento en el que las exigencias de Bruselas le resulten inaceptables. «Es mejor no tener acuerdo que un mal acuerdo», reiteró la primera ministra. «Sin embargo, me parece que hay buena voluntad por ambas partes», sostuvo, y señaló que «con una buena mano en estas negociaciones», se podrá lograr «un acuerdo que beneficie a Reino Unido».

Factura del divorcio

La líder ‘tory’ rechazó las fases de negociación establecidas por los 27 y eludió la premisa de la Comisión Europea de que, antes de empezar a negociar el pacto comercial, Londres asuma la factura de su divorcio de la UE. «Lo que los líderes europeos tienen muy claro es que quieren empezar las negociaciones por el dinero», subrayó. «Debemos tener claro no solo el arreglo para la salida, sino además cuál será nuestra futura relación con el bloque», sostuvo.

En cuanto a la prioridad fijada por el Consejo europeo de respeto a los derechos de los ciudadanos, tanto para los europeos que residen en el Reino Unido, como para los británicos que se encuentran en el extranjero, la primera ministra afirmó que está «totalmente de acuerdo» en que abordar su situación en las conversaciones, que empezarán después de las elecciones anticipadas convocadas por May con la esperanza de reforzar su mandato.

Un sondeo de YouGov para ‘The Sunday Times’ daba ayer un 44 % de votos a los ‘tories’ y un 31 % a los laboristas, reduciendo su ventaja a 13 puntos de los 22 que tenía en abril cuando May anunció los comicios.