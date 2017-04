Trump anuncia históricos recortes de impuestos para la empresas

«Hay dos formas de gobernar», explicó el candidato presidencial demócrata William Jennings Bryan en 1896. «Están aquellos que creen que si legislas para los más prósperos su prosperidad se derramará a los de abajo y los que piensan que si legislas para las masas su prosperidad encontrará la forma de ascender y tocará a cada clase social por encima de ellas». No puede sorprender que Donald Trump, millonario por herencia cuya fortuna estima la revista ‘Forbes’ en 3.500 millones de dólares (3.209 millones de euros), se haya apuntado a la primera opción.

«Los mayores recortes de impuestos de la historia» que anunció ayer su secretario del Tesoro, Steven Mnuchi, reducirán el gravamen corporativo del 35% al 15%, con el argumento de que eso desatará un boom económico que se extenderá a todas las clases sociales.

En el más de un siglo transcurrido desde que Bryan expusiera tan claramente las opciones políticas, Trump no es el primero en poner a prueba la teoría de los conservadores económicos. Ronald Reagan redujo el porcentaje que pagaban los más acaudalados del 70% al 28%. Entre eso y el aumento del gasto para Defensa, a final de los años 80 el déficit se había triplicado. Para cuando Bill Clinton llegó al poder los salarios de los trabajadores habían pasado de ser los más altos del mundo a caer al número 12.

Por eso la teoría del secretario del Tesoro de que los recortes de impuestos que propuso ayer «se pagarán por sí mismos» al impulsar un crecimiento sostenible del 3% no convencen ni a su propio partido, que aplaude el recorte de impuestos pero teme el déficit que generará. Si el proyecto no supera la sombra de aumentar el déficit a largo plazo no podrá ser aprobado por mayoría simple de forma permanente, sino que tendrá que expirar a los diez años, como el de George W. Bush.

Los pagos reales

El asesor económico de la Casa Blanca Gary Cohn argumentó ayer que en EE UU las empresas abonan los impuestos corporativos más altos del mundo, lo que es cierto a nivel de porcentaje (35%, por 34% en Francia), pero a no si se atiende a los pagos reales. Los abogados de las empresas se encargan de encontrar todo tipo de lagunas fiscales y deducciones para lograr que el 20% de las grandes corporaciones paguen cero en impuestos, según un informe de Government Accountability Office. United Continental, General Motors, Pfizer, Allergan y Tycon son algunas de las que no han tributado, a pesar de haber registrado beneficios. El propio Trump no ha pagado impuestos federales al menos 18 años, uno de los motivos por los que los demócratas se oponen a su recorte.

«Esto tenía que haber ocurrido hace mucho», defendió Cohn. «En 2017 seguimos atascados en un Código Fiscal de 1998, mientras el resto de los países moderniza su legislación para atraer inversiones».

El Gobierno de Trump se propone también reducir los siete tramos fiscales existentes a tres, lo que en general lleva a una menor democratización del pago de impuestos. Su argumento es que con un Código Fiscal más simplificado que elimine lagunas y reduzca la carga empresarial la economía crecerá de forma sostenida al 3%, respecto al actual 2%, y se crearán «cantidades masivas de ingresos, billones de dólares» que compensarán lo que se dejará de recaudar con los recortes. Falta que, por lo menos, sus colegas republicanos del Congreso se lo compren.