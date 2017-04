Theresa May defiende su liderato «fuerte y estable»

Un veterano diputado laborista galés, Paul Flynn, se puso en pie ayer, tras la sesión de preguntas a la primera ministra, y pronunció las palabras «¡señor presidente, cuestión de procedimiento!» que advierten que, casi con seguridad, el parlamentario intentará añadir algún comentario partidista a la sesión que no tiene nada que ver con algún incumplimiento de las reglas.

«Usted se preocupa por el bienestar de los miembros de la Cámara y creo que hemos visto hoy una súbita epidemia del síndrome parlamentario de Tourette», habló Flynn. «Un rumor dice que se ha implantado en el cerebro de diputados conservadores algo conocido como ‘chip Crosby’, que les lleva a decir ‘fuerte y estable’ cada 18 segundos y ‘coalición del caos’ cada 38. ¿Puede usted investigar si es un mal permanente o si tiene cura?».

Theresa May sufre también ese mal. Dijo ‘fuerte y estable liderazgo’ cinco veces; ‘fuerte y estable Gobierno’, dos. Es el ‘chip’ de Lynton Crosby, el estratega electoral australiano que asesora a los conservadores y cuya estrategia consiste en identificar un argumento favorable a su causa y en repetirlo en la campaña hasta que entre en las mentes olvidadizas de los electores.

May repitió también un argumento negativo, que Jeremy Corbyn «no está capacitado para liderar el país». Al laborista no le perturban esas descalificaciones personales. David Cameron le reprochó que no llevaba un traje adecuado, May en sus contiendas semanales ha dicho: «Yo tengo un plan, él no tiene ni idea» o «él puede liderar protestas, yo estoy liderando el país’.