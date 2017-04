Obreros en huelga arbitran un duelo por sorpresa entre Macron y Le Pen

Emmanuel Macron y Marine Le Pen interpretaron ayer un cuerpo a cuerpo a distancia en torno a la crisis de la fábrica en huelga de la multinacional Whirlpool de Amiens (norte de Francia), ejemplo de los estragos industriales causados por la globalización económica. Los finalistas centrista y ultraderechista de las presidenciales francesas elevaron varios grados la temperatura de su enfrentamiento y transformaron la campaña electoral en un duelo arbitrado por los obreros huelguistas del que los dos piensan que salieron ganadores.

Macron acudió a Amiens, ciudad en la que nació hace 39 años, para entrevistarse con los delegados sindicales de Whirlpool, a quienes había prometido una visita entre las dos vueltas de las presidenciales. Le Pen cambió a última hora su programa y se presentó por sorpresa en la fábrica en un calculado desafío a su rival en el terreno de la lucha obrera, el que resulta menos favorable al favorito para conquistar el 7 de mayo el palacio del Elíseo con un programa de corte más liberal que social.

Desde hace tres meses los trabajadores reclaman la ayuda de los políticos ante la anunciada intención de Whirlpool, número uno mundial de electrodomésticos, de cesar la producción de secadoras de ropa en Amiens a partir del 1 de junio de 2018 y deslocalizar la fábrica a Lodz (Polonia). Desde el lunes una parte de los 280 asalariados de la factoría, la última del grupo en Francia, está en huelga y bloquea la entrada de camiones en exigencia de un diálogo constructivo con la dirección.

Mientras Macron se reunía a puerta cerrada con la coordinadora sindical en el centro de la ciudad, Le Pen se presentó de improviso en las puertas de la factoría donde militantes del Frente Nacional la esperaban junto al piquete de huelga. La candidata ultra, que negó realizar un golpe de efecto mediático, se prestó sonriente durante una decena de minutos a fotografiarse y estrechar manos entre aplausos, vítores y gritos de «Marine, Marine».

«Estoy aquí en mi sitio, exactamente donde debo estar, en medio de los trabajadores que resisten a la mundialización salvaje, ese modelo económico vergonzoso», declaró antes de concluir satisfecha su desafío. Luego se comprometió a salvar la fábrica con un comunicado en el que no citó el concepto «nacionalización» utilizado en su diálogo con los huelguistas. «La planta será puesta bajo protección temporal a través de una toma de participación del Estado si es necesario», escribió.

Enterado de la maniobra de su adversaria, que calificó de «utilización política», Macron decidió ir también a la factoría. Pero la acogida fue mucho menos amable. Recibió pitos y abucheos además de gritos de «Marine, presidenta» por parte de los lepenistas que se habían quedado a esperarlo. Tras minutos de tensión y barullo, logró zafarse de las cámaras y entablar un diálogo con los obreros sin presencia de los periodistas. La discusión fue retransmitida en directo por su página Facebook.

«Yo no prometo cosas que no son posibles. Yo no me comprometo a la nacionalización, a salvaros con dinero público. La respuesta no es suprimir la globalización o cerrar las fronteras. Los que dicen eso os mienten», les dijo. «Quiero que todos, en esta región que me es tan querida, se den cuenta de que el proyecto de Le Pen es la destrucción de miles de empleos y no arregla nada en Whirlpool, que debe encontrar un inversor», insistió.

El banquero de negocios reconvertido en político de carrera meteórica no solo logró calmar los ánimos sino que se marchó estrechando manos con la promesa de volver a rendir cuentas. «Cuando le veo frente a un obrero, tengo la impresión de ver a un pingüino que descubre la arena del desierto», había dicho el periodista François Ruffin, inspirador de la indignada Noche en Pie y natural también de Amiens, antes de mantener un civilizado debate con su paisano rodeados por los huelguistas.