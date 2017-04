El muro se cae del presupuesto

El polémico muro en la frontera con México se cayó el martes por la noche. Donald Trump todavía no había puesto un ladrillo, aunque durante la campaña el magnate inmobiliario repitiese hasta la saciedad que él sabe mucho de construir muros y lo levantaría en un periquete. México se negó en redondo a pagar por él. Los demócratas estadounidenses cerraron filas y juran que no apoyarán un presupuesto que incluya dinero para la valla divisoria. El sábado, si no hay nuevas cuentas, la puerta del Gobierno se cerrará. Y seguirá sin haber muro.

Por eso hace dos días, durante una cena con medios conservadores, Trump anunció que aparcaría el muro para septiembre. En su estilo, ayer embistió por Twitter a quienes dicen que ha cambiado de posición. «¡No te dejes engañar por los falsos medios!», bramó. «El muro se construirá, frenará el paso de drogas y el tráfico humano».

Por ahora, los que no se pueden caer son los muros del Gobierno. El portavoz de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, confirmó que (la Casa Blanca) «parece que ha desistido de la construcción del muro», por lo que estaba dispuesto a continuar las negociaciones para evitar un cierre de la Administración. El senador republicano Lindsey Graham, que la víspera se reunió con el presidente, abrió una ventana a ese muro invisible para que se pueda escapar de sus propias promesas. «El muro es una palabra en clave para hablar de seguridad en la frontera», interpretó. «Estoy seguro de que el presidente no quiere que cierre el Gobierno y espero que los demócratas tampoco. Probablemente el resultado más aceptable aquí sea la seguridad fronteriza, en lugar de un muro físico».

Fuera de Twitter, la Casa Blanca también aceptaba esos términos. «Aumentaremos el presupuesto para seguridad fronteriza, construiremos más metro de valla y en septiembre volveremos a presionar por el muro», dijo uno de los asesores de la presidencia de EE UU.

Problemas en el norte

Al paso que se desarrollan los acontecimientos, el muro acabará siendo construido en la frontera norte. Canadá es el primer país del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (Nafta) que sufre la ira proteccionista del Gobierno de Trump. Según el secretario de Comercio, Wilbur Ross, las diferentes provincias canadienses ofrecen subsidios a los madereros de su zona, lo que les permite «inundar» el mercado estadounidense con maderas más baratas. Para «corregir» esa «injusticia», el Gobierno estadounidense empezó ayer a gravar las importaciones de madera canadiense un 20%, que es la media de las ayudas que según Ross proporcionan los diferentes gobiernos de las provincias canadienses. «En algunos casos llegan al 24%», señaló. La medida se aplicará de forma retroactiva a 90 días, «porque es cuando les avisamos», dijo el secretario de Comercio.

Canadá buscará el arbitraje internacional, aunque es difícil pensar que el Gobierno de Trump vaya a aceptar una intervención extranjera cuando ya ha avisado al Congreso de su intención de renegociar el tratado de libre comercio de Norteamérica. «Esta es la prueba de que el Nafta no ha funcionado tan bien como debería, si no no tendríamos que hacer esto», argumentó Ross.

El secretario de Comercio admitió que sus medidas aumentarán el precio de la madera, ya que la canadiense supone el 31,5% de la que se consume en EE UU, y ello repecutirá en el de la construcción de nuevas viviendas, pero confió en que el mercado interno supla la diferencia. Para el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, la madera es sólo la primera pica. «Canadá ha hecho que el negocio de lácteos de los ganaderos de Wisconsin y otros Estados fronterizos sea muy difícil», tuiteó ayer Trump. «¡No vamos a permitirlo!».