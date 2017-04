Obama defiende a EE UU como «país de inmigrantes» en su primer acto público

N«¿Ha pasado algo mientras he estado fuera?», bromeó Barack Obama con su sonrisa de dentífrico. Hace casi cien días que entregó a Donald Trump el testigo del país en el que había trabajado durante ocho años seguidos. Apagó las luces y se marchó de vacaciones, dejando atrás a medio país horrorizado.

Algunos de los que desde entonces han hecho del activismo y la resistencia a Trump su forma de vida se ofendieron cuando le vieron sonriente haciendo surf acuático en las islas Vírgenes con el fundador de Virgin Richard Brandson. ¡Cómo podía estar divirtiéndose mientras Trump destruía todo lo que él había hecho! Pero sí, luego se le vio también en un yate en la Polinesia francesa con Tom Hanks, Oprah Winfrey y Bruce Springsteen. Michelle Obama ya no se alisa el pelo y él no se tiñe las canas. Lejos del poder se acabó la necesidad de cuidar cada milímetro de su imagen, pero no la responsabilidad pública.

Obama dice haber concluido que lo más importante que puede hacer es «ayudar a preparar a la próxima generación para que coja el testigo», explicó ayer en la Universidad de Chicago, donde moderó un encuentro con jóvenes líderes que supone su primera aparición pública desde el 20 de enero.

Ahí donde empezó su carrera de activista como líder comunitario volvió a salir su idealismo y el convencimiento de que «si nos centramos en lo que los une en lugar de lo que nos divide todo va a salir bien», prometió con optimismo. Luego, el Obama escaldado por ocho años de bloqueo político en Washington, corrigió una de sus frases más repetidas. «Cuando en 2004 dije que no había Estados rojos (republicanos) o azules (demócratas) sino solo los Estados Unidos de América, era más bien un deseo», concedió. «Obviamente eso no es verdad cuando se refiere a la política».

La media docena de jóvenes brillantes a los que dio la palabra mientras intentaba evitar por todos los medios hablar de lo que ocurre en el Gobierno son su verdadera esperanza. «Los jóvenes son los únicos que pueden cambiar esto», aseguró sin definir el qué.