May blindará el 'brexit' duro al incluirlo en su programa

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, incluirá sus prioridades para el &lsquoBrexit&rsquo, entre ellas el fin de la libre circulación de personas, en su programa electoral para evitar futuras rebeliones internas en su partido, informó ayer el periódico &lsquoDaily Mail&rsquo. En el manifiesto conservador para los comicios del 8 de junio figurarán también la salida del mercado único y del Tribunal Europeo de Justicia, según revela el tabloide.

May anunció el martes la convocatoria de elecciones anticipadas con el argumento de buscar un fuerte mandato de cara a las negociaciones sobre el &lsquobrexit&rsquo, la salida británica de la Unión Europea (UE), pero aún no ha divulgado su programa para los comicios. Según el periódico conservador, la inclusión de estas promesas volverá muy difícil una rebelión en su formación por parte de los diputados &lsquotories&rsquo favorables a la permanencia en el club comunitario cuando haya importantes votaciones relacionadas con el &lsquobrexit&rsquo en los Comunes, siempre que gane este partido el 8 de junio. &lsquoDaily Mail&rsquo añade que May podría disminuir o incluso abandonar la contribución del 0,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) británico en ayuda internacional, un compromiso aprobado por ley en 2015 durante el Gobierno de coalición entre conservadores y liberal-demócratas.

La Cámara de los Comunes aprobó el miércoles la moción que autoriza la convocatoria anticipada de los comicios generales, en vez de agotar la actual legislatura, que terminaba en 2020. Los líderes políticos ya se han lanzado a la calle para convencer al electorado, si bien la campaña oficial empezará a principios de mayo, una vez disuelto el Parlamento.