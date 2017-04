La negociación se retrasa hasta mediados de junio

bruselas. Mientras Londres es un hervidero, Bruselas rezuma una extraña calma. La UE lo tiene muy claro. Su estrategia es pensar en ellos mismos, hablar de 27, pensar en 27. ¿Elecciones anticipadas el 8 de junio en Reino Unido? «Nada cambia», insistió ayer el portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, quien se empeñó en restar trascendencia al movimiento de Theresa May y en recordar que no afectará a ‘la madre de todas las negociaciones’: el ‘Brexit’. Aunque en un principio estaba previsto que comenzasen a finales de mayo o como muy tarde a principios de junio, al final empezarán después de los comicios, como confirmó el portavoz de Jean-Claude Juncker, que conversó el martes con May. Aunque el relato diga que «no afecta en nada», sí lo hace. Nada grave, cierto, pero sí afecta.

En lo que sí se mostró contundente ayer el Ejecutivo comunitario fue en la pretensión del Gobierno británico de incluir en las negociaciones de salida las dos grandes agencias comunitarias que acoge. Se trata de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y de la Agencia de Medicamentos (EMA, también por sus siglas anglosajonas). Hace unos días, el ministro británico responsable del ‘Brexit’, David Davis, sorprendió a casi todos y tras asegurar que formarán parte del pack negociador, no descartó que incluso se lleguen a quedar en suelo británico, lo que ha provocado la reacción inmediata de Bruselas.

«Las agencias de la Unión Europea deben estar ubicadas en el territorio de la UE. La decisión de reubicar la EMA y la EBA es una medida que corresponde a los Veintisiete. No es parte de las negociaciones del ‘Brexit’, sino una consecuencia del ‘Brexit’», advirtió Margaritis Schinas. «Reino Unido abandonará la Unión Europea y no tendrá voz en la localización de las agencias europeas», apostilló en tono muy serio. No se quedó aquí e instó a Londres «a adoptar decisiones con rapidez» sobre la transferencia dado que estos organismos deben seguir funcionando sin problemas ni distorsiones después de marzo de 2019.

Y es que son cientos los trabajadores comunitarios que tendrán que trasladar su residencia laboral. ¿A qué país? Esto lo que ahora hay que decidir. Según confirman fuentes comunitarias, los 27 Estados que conformarán el club a partir del 29 de marzo de 2019 han presentado su candidatura para albergar las sedes de los dos organismos. También España, que como confirmó en una reciente visita a Bruselas el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, echará el resto para que la Agencia del Medicamento puede desembarcar en Barcelona y con ella vender aquello de la marca España a ojos catalanes.

Directrices y Gibraltar

La gran negociación comenzará a mediados de junio, pero los preparativos no cesan. Hoy, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se reunirá con Theresa May en Londres, mientras que los embajadores ante la UE de los 27 continúan sus encuentros para rematar el documento político sobre las directrices de negociación que aprobarán los jefes de Estado y de gobierno en la cumbre del sábado 29 de abril. De momento y pese a las duras críticas británicas, parece que se mantiene el derecho de veto del que disfrutará España sobre el futuro de Gibraltar. Si de aquí al día 29 desaparece del texto o el as que consiguió España es sustancialmente rebajado, los palos a Rajoy serán considerables, así que Madrid peleará para que nada cambie, al menos en esta posición de salida de la negociación.