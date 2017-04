Un mexicano de 23 años, primer ‘dreamer’ deportado por el Gobierno de Trump

«Asustado y confundido», Juan Manuel Montes Bojórquez, de 23 añosad, se encontró el pasado 17 de febrero al otro lado de la frontera con México, un país del que su madre lo sacó a los nueve años. Dos días más tarde, desorientado, después de ser robado y golpeado, vio a unos hombres trepar el muro, se agarró a la cuerda que dejaron atrás y saltó al que considera su país. Cuando vio a la patrulla migratoria les contó su situación y lo volvieron a deportar. Ayer se supo, gracias a la demanda que han interpuesto unos abogados, que fue el primer ‘soñador’ deportado en la era Trump.

Durante las primeras semanas de su Gobierno, los arrestos migratorios se dispararon un 32,6%, según ‘The Washington Post’, pero los 750.000 a los que Obama lanzó una cuerda de esperanza porque llegaron con menos de 16 años, cursaron estudios o cumplieron el servicio militar y no tuvieron problemas «significativos» con la ley se creían a salvo con un permiso temporal. Trump confirmó que no tenían nada que temer: «Tengo un gran corazón», dijo a Fox. Su secretario de Seguridad Interior, John Kelly, prometió que «ningún ‘soñador’ será deportado», pero había letra pequeña: «...siempre que cumplan con las condiciones del programa».

Permiso de residencia

Dicen que el demonio está en los detalles y el Gobierno de Trump ha demostrado gran habilidad para retorcerlos. Inmigración sostiene que a Montes le había vencido el permiso de residencia obtenido bajo el programa bautizado como DACA, pero sus abogados muestran la renovación que le autoriza a residir y trabajar legalmente en EE UU hasta 2018. La demanda, mediante la cual piden explicaciones, fue presentada el martes mientras él sigue en México, alojado con una tía a la que no había visto desde que era niño. En su expediente figuran cuatro delitos que no le impidieron acogerse a la amnistía de Obama: tres arrestos por conducir sin carné -al que no podía acceder sin papeles- y un cuarto por robar en una tienda. El botín pudo ser un simple caramelo pero no se identifica.

En el primer mes de su presidencia Trump puso el ojo en los ‘soñadores’ a los que no se les había renovado el permiso, bien porque se les pasara el plazo o porque hubiera algo que los descalificase. Según el diario ‘USA Today’, fueron detenidos 63 ‘soñadores’, de los que 20 encontraron bazas legales para quedarse. Entonces el cerco se estrechó.