Trump acude al rescate de un Erdogan acorralado por la sospecha de fraude

La tensión poselectoral crece cada día en Turquía, un país partido en dos en el que la llamada de felicitación de Donald Trump por la victoria en el referéndum reforzó la posición de un Recep Tayyip Erdogan acorralado por las denuncias de irregularidades de la oposición, la Asociación de Abogados y los observadores internacionales. El presidente estadounidense no olvida el apoyo de su homólogo turco al primer ataque directo realizado por EE UU contra el Ejército sirio, un respaldo que tiene más valor para la Casa Blanca que las denuncias de fraude que rodean a una consulta para la reforma de la Constitución en la que Erdogan venció con un 51,4% de los votos. Victoria ajustada, pero suficiente para llevar adelante su plan de transformar Turquía en un sistema presidencialista.

El Partido Popular Republicano, (CHP) principal formación opositora turca, pidió de manera formal a la Comisión Electoral Superior la anulación de los resultados y la repetición del referéndum porque este organismo «no accedió a eliminar las papeletas no selladas. No fueron separadas y todos los sobres, los sellados y los no sellados, fueron metidos en bolsas y contados». El prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) también pidió la anulación de la consulta del domingo y la Asociación de Abogados calificó de «decisión ilegal» la aceptación de estas papeletas sin sello.

Debate zanjado

En lugar de intentar tender puentes, a la espera de los resultados definitivos, los ganadores se atrincheran en ese 51,4% de apoyo. El primer ministro, Binali Yildirim, que tras la victoria del ‘sí’ perderá su puesto, afirmó que «la voluntad del pueblo se ha expresado en las urnas y el debate ya está zanjado». Para el dirigente del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), «todos deberían respetar el resultado, especialmente la oposición». Las denuncias de los partidos que apoyaron el ‘no’ se reflejaron también en las palabras de los observadores internacionales que siguieron la campaña y la jornada de votación. «Hay sospecha de que hasta 2,5 millones de votos pudieron ser manipulados», dijo la observadora austriaca del Consejo de Europa Alev Koruna la radio pública de su país. En Turquía se desplegó una misión conjunta de observación electoral de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y de la Asamblea Parlamentaria el Consejo de Europa, pero Erdogan ninguneó sus conclusiones por considerala «una misión politizada».

El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, pidió a las autoridades turcas «una investigación transparente» de lo sucedido, lo que tampoco gustó a Ankara y el ministro turco para asuntos de la UE, Ömer Çelik, solicitó la celebración de una cumbre para tratar la nueva situación generada por la victoria del ‘sí’. Çelik también acusó al club comunitario de mantener una actitud hostil hacia Erdogan.