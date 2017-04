«Nada cambia», advierten los 27

Cuando escuche a un político proclamar a los cuatro vientos que no es no, que jamás hará esto o aquello, no le crean. O créanle, pero dude. Theresa May, la primera ministra británica, dio ayer el enésimo ejemplo de que verdad y política son dos términos de difícil asociación. Juró y perjuró que no iba a adelantar las elecciones generales tras tomar posesión sin pasar por las urnas, que los próximos comicios serían en 2020, como estaba previsto y que nada ni nadie lo impediría porque Reino Unido necesita «estabilidad» en el convulso mundo del ‘brexit’.

¿Conclusión? Habrá elecciones anticipadas el 8 de junio, a la vuelta de la esquina. En Bruselas, el gran centro de poder de la política europea, no ha sorprendido la decisión. Es política y si May repitió por activa y por pasiva que no, era muy posible que al final fuese que sí. ¿Sorprendió a Bruselas? Quizá la mejor respuesta sea una de las frases míticas del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker: «Cuando las cosas se ponen serias, hace falta mentir». Y el ‘brexit’ es demasiado serio.

«Nada ha cambiado. Es un asunto de orden interno que compete a Reino Unido. Seguimos preparados. Esta es la clave. Qué hacemos nosotros y no los demás», recalcaron ayer fuentes comunitarias, que interpretaron la decisión como un movimiento estratégico de la primera ministra para dar un puñetazo encima de la mesa. Primero, personal, para que nadie puede acharcarle aquello de que no ha sido elegida en las urnas. Y segundo, político. Busca, por un lado, lanzar un mensaje contundente al ala radical tory y, por el otro, intentar laminarse a los laboristas, en horas bajísimas y con muchas papeletas de quedar laminados por una abrumadora mayoría conservadora.

¿Esto significa que habrá un ‘Brexit’ más duro, más blando? «Eso dependerá de ellos, nosotros lo tenemos claro», insisten fuentes comunitarias, que admiten que es mejor negociar con un bloque más sólido y compacto. La hipótesis que manejan es que May saldrá muy reforzada, pero cuando se llama a los ciudadanos a las urnas y se hace, además, por primera vez tras la activación del convulso ‘brexit’, puede ocurrir de todo. Nadie lo contempla, pero, ¿y si ganan las fuerzas proeuropeas? Está claro que las elecciones se van a interpretar como un segundo referéndum sobre el futuro comunitario de Gran Bretaña.

Cumbre del 29 de abril

Aunque el escenario de las elecciones anticipadas era un escenario posible e incluso para muchos probable, sí es cierto que el anuncio de Theresa May pilló con el pie cambiado a la UE, que esta semana carbura a medio gas por las vacaciones de Semana Santa. «Las elecciones en el Reino Unido no cambian nuestros planes a 27. Esperamos tener adoptadas las directrices del ‘brexit’ en el Consejo Europeo del 29 de abril», recalcó por su parte el portavoz del Consejo, Preben Amann.

Será en el último sábado del mes cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 aprueben las directrices negociadoras. Luego, la Comisión elaborará el documento que será aprobado en torno al 22 de mayo, de forma que la negociación como tal con Londres no comenzará hasta finales del mes que viene o principios de junio, por lo que convocar las elecciones el 8 de junio no afectará al proceso. El reloj del ‘brexit’ sigue corriendo y el 29 de marzo de 2019, saldrán de la UE.

La nota de color de la jornada la puso el presidente del Consejo, Donald Tusk. Lo hizo a través de la cuenta oficial en Twitter para informar de que había mantenido una «buena» conversación telefónica con May y para retuitear un mensaje irónico que escribió en su cuenta personal. «Fue Hitchcock quien dirigió el ‘brexit’: primero un terremoto y la tensión crece». En un primer momento, lo borró, pero después, viendo el revuelo generado en las redes, volvió a retuitearlo.